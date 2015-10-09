Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 15:55
 

"Манчестер Сити" назвал сумму трансфера Эрлинга Холанда в "Реал"

Эрлинг Холанд.

Спортивный кризис, который переживает мадридский "Реал", вынуждает руководство клуба действовать максимально решительно на трансферном рынке. Президент "сливочных" Флорентино Перес уже обозначил приоритет на лето — подписание форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

В "Реале" признают: после двух сезонов без громких побед вернуть команде статус непобедимой силы может лишь по-настоящему масштабный трансфер. Холанд рассматривается как ключевая фигура, способная решить проблему с результативностью и стать новым символом проекта.

Отмечается, что "Манчестер Сити" уже дал понять руководству мадридского клуба условия возможного расставания с норвежцем. Речь идет о сумме порядка 200 миллионов евро — в случае реализации сделки Холанд станет вторым самым дорогим футболистом в истории мирового футбола.

Необходимость столь радикальных шагов связана с неудачным сезоном-2025/26. "Реал" болезненно вылетел из Кубка Испании и существенно отстал от лидера чемпионата, что усилило давление на руководство клуба.

Холанд и Мбаппе: ставка на звездный дуэт

В Мадриде подчеркивают, что возможное подписание Холанда — не прихоть, а структурная необходимость. Планируется, что норвежский нападающий составит атакующий дуэт с Килианом Мбаппе, обеспечив команде не только высокий уровень результативности, но и мощный коммерческий эффект на глобальном уровне.

Создание тандема двух главных звезд современного футбола потребует сложной финансовой конструкции, над которой руководство "Реала" уже работает. При этом в клубе понимают, что "Манчестер Сити" не намерен облегчать переговоры, однако желание самого Холанда попробовать себя в Ла Лиге может сыграть ключевую роль.

Перестройка после Алонсо и ставка на Клоппа

Флорентино Перес также учитывает кадровую нестабильность последних месяцев. После преждевременного ухода Хаби Алонсо и временного этапа с Альваро Арбелоа команда, по мнению руководства, нуждается в мировых лидерах непосредственно на поле.

Основным кандидатом на пост главного тренера с лета считается Юрген Клопп, а Холанд в этом проекте видится недостающим элементом тактического пазла.

"Реал" готовит полную перезагрузку

В Вальдебебасе уже идет активное планирование сезона, который должен прервать серию из двух лет без крупных трофеев. В клубе считают, что текущий проект исчерпал себя, и только резкий управленческий шаг позволит вернуть утраченный европейский престиж.

Несмотря на высокий риск, связанный с суммой трансфера, отсутствие доминирующего центрфорварда оправдывает, по мнению руководства, любые финансовые вложения. Болельщики требуют немедленных результатов, а возможное объединение Мбаппе и Холанда может стать самым грозным атакующим дуэтом XXI века.

Переговоры с окружением норвежского нападающего, как ожидается, активизируются в ближайшие месяцы. "Реал" готовится к рекордному лету, в котором имя Эрлинга Холанда может стать главным трансферным символом европейского футбола.

