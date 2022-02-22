Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Сборная Казахстана
Сегодня 18:10
 

Официально назван новый главный тренер сборной Казахстана по футзалу

  Комментарии

Поделиться
Официально назван новый главный тренер сборной Казахстана по футзалу ©instagram.com/kff_team_futsal

Рикардо Камара Собрал (Какау) официально назначен главным тренером сборной Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Поделиться

Рикардо Камара Собрал (Какау) официально назначен главным тренером сборной Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

54-летний бразильский специалист хорошо знаком отечественным любителям футзала. Ранее он уже руководил сборной Казахстана с 2013 по 2018 год. Под его руководством национальная команда завоевала бронзу чемпионата Европы 2016 года, что стало историческим достижением.

На клубном уровне Какау успешно работал с алматинским "Кайратом". В 2013 и 2015 годах команда под его руководством выиграла Кубок УЕФА по футзалу. Кроме того, он неоднократно побеждал в чемпионате и Кубке Казахстана.

Также Какау работал в Италии, Румынии, Кувейте, Ираке и ОАЭ.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26   •   Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск   •   Тур 21/22, мужчины
17 января 16:00   •   не начат
Байтерек
Байтерек
(Уральск)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Байтерек
Ничья
Актобе
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!