Официально назван новый главный тренер сборной Казахстана по футзалу

Рикардо Камара Собрал (Какау) официально назначен главным тренером сборной Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

54-летний бразильский специалист хорошо знаком отечественным любителям футзала. Ранее он уже руководил сборной Казахстана с 2013 по 2018 год. Под его руководством национальная команда завоевала бронзу чемпионата Европы 2016 года, что стало историческим достижением.

На клубном уровне Какау успешно работал с алматинским "Кайратом". В 2013 и 2015 годах команда под его руководством выиграла Кубок УЕФА по футзалу. Кроме того, он неоднократно побеждал в чемпионате и Кубке Казахстана.

Также Какау работал в Италии, Румынии, Кувейте, Ираке и ОАЭ.

