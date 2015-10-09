Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 17:54
 

"Манчестер Сити" близок к подписанию игрока, за которым следил "Реал"

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Сити" близок к подписанию игрока, за которым следил "Реал" ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Манчестер Сити" продвинулся в сделке с защитником "Кристал Пэлас" и сборной Англии по футболу Марком Гехи, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Манчестер Сити" продвинулся в сделке с защитником "Кристал Пэлас" и сборной Англии по футболу Марком Гехи, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" сделал Гехи важное предложение по контракту и, в случае согласия, готов продолжить переговоры с "Кристал Пэлас".

Сделка с "Манчестер Сити" теперь стала ближе к завершению.

Гехи выступает за "Кристал Пэлас" с 2021 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В разное время он также выступал за "Суонси" и "Челси".

Ранее сообщалось, что к игроку проявлял интерес мадридский "Реал".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 17:30   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!