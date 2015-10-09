"Манчестер Сити" близок к подписанию игрока, за которым следил "Реал"

"Манчестер Сити" продвинулся в сделке с защитником "Кристал Пэлас" и сборной Англии по футболу Марком Гехи, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" сделал Гехи важное предложение по контракту и, в случае согласия, готов продолжить переговоры с "Кристал Пэлас".

Сделка с "Манчестер Сити" теперь стала ближе к завершению.

Гехи выступает за "Кристал Пэлас" с 2021 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В разное время он также выступал за "Суонси" и "Челси".

Ранее сообщалось, что к игроку проявлял интерес мадридский "Реал".

