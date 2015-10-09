"Кайрат" подписал опытного бразильского защитника

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с бразильским защитником Лукасом Африко. Соглашение рассчитано до конца 2026 года, передают Vesti.kz.

Профиль игрока

• Возраст: 30 лет

• Позиция: центральный защитник

• Рост: 188 см

• Вес: 85 кг

Лукас Энрике да Силва родился в Сан-Паулу и начал профессиональную карьеру в 2015 году во "Фламенго" из Гуаральюса. В дальнейшем он выступал за ряд известных бразильских клубов, включая "Сантос" и "Лондрину".

В 2018 году защитник перебрался в Европу, где провёл несколько сезонов в чемпионате Португалии, защищая цвета "Маритиму" и "Эшторила". В 2023 году Лукас выступал за азербайджанскую "Габалу", после чего вернулся в Португалию и подписал контракт с "Фаренсе". Всего провёл 75 матчей в высшем дивизионе Португалии и забил три мяча.

Последним клубом бразильца был "Ван Спор", за который он сыграл 11 матчей в Первой лиге Турции.

