Дебютант сборной Казахстана представлен в новом клубе

Костанайский клуб "Тобол" подписал контракт с одним из лучших бомбардиров прошлого сезона, Дауреном Жуматом, передают Vesti.kz.

Жумат начинал профессиональную карьеру в 2018 году в "Таразе". Также он выступал за "Мактаарал".

В прошлом сезоне полузащитник провёл 26 матчей в КПЛ за "Окжетпес", забив 13 голов и отдав две результативные передачи. Это позволило ему занять четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В июне 2025 года футболист дебютировал за сборную Казахстана в товарищеском матче против Беларуси.

