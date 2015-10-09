Стало известно о камбэке звезды "Баварии"

Одна из самых долгих пауз в карьере Джамала Мусиала подошла к концу, передают Vesti.kz.

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии впервые за почти шесть месяцев попал в заявку команды.

Мусиала восстанавливался после тяжёлой травмы - перелома малоберцовой кости и вывиха голеностопа, которые он получил в матче против ПСЖ на Клубном чемпионате мира.

Возвращение игрока ожидается уже в ближайшем туре Бундеслиги - в выездной игре с "Лейпцигом".

Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани подтвердил, что Мусиала близок к полноценному камбэку:

"Если всё пойдёт по плану, он будет с нами. Это очень хорошая новость - и для команды, и для него самого", - цитируют тренера AS.

Как Мусиала получил травму?

Джамал получил серьёзнейшее повреждение в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира. В одном из эпизодов немецкий полузащитник активно прессинговал защитника ПСЖ Вильяна Пачо прямо в штрафной, когда в ситуацию на высокой скорости вмешался бывший голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма.

Столкновение вышло жёстким и крайне неудачным. Мусиала сразу же упал на газон, а его голеностоп оказался вывернут в неестественном положении - по первым кадрам было ясно, что травма носит крайне тяжёлый характер.

Напомним, что в субботу, 17 января, "РБ Лейпциг" и "Бавария" встретятся в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по времени Астаны.

