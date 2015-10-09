Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Германия
Сегодня 12:41
 

"Бавария" установила новый рекорд, а Компани уделал Гвардиолу

  Комментарии

Поделиться
"Бавария" установила новый рекорд, а Компани уделал Гвардиолу ©ФК "Бавария"

Мюнхенская "Бавария" установила новый рекорд после победы над "Кёльном" в 17-м туре чемпионата Германии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Мюнхенская "Бавария" установила новый рекорд после победы над "Кёльном" в 17-м туре чемпионата Германии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Кёльн" и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Серж Гнабри (45+5-я минута), Ким Мин Джэ (71-я) и Леннарт Карл (84-я). У хозяев отличился Линтон Майна (41-я).

Таким образом, "Бавария" продлила серию без поражений в чемпионате до 17 игр. Мюнхенский клуб, возглавляемый Венсаном Компани, закончил первый круг чемпионата с повторением рекордного показателя - 47 очков из 51 возможных.

Предыдущее достижение "Бавария" установила под руководством Хосепа Гвардиолы в сезоне-2013/2014. При этом сейчас у подопечных Компании 66 забитых голов, тогда как команда Гвардиолы забила в том сезоне за первый круг 44 мяча.

Кроме того, "Бавария" установила рекорд 21-го века. 66 голов за первый круг чемпионата Бундеслиги стало новым рекордом для главных европейских чемпионатов за первые семнадцать туров.

Лишь дважды за всю историю клубы забивали ещё больше за первые 17 матчей в высшей лиге. Первым это в сезоне 1889/1890 сделал "Блэкберн Роверс", забивший 73 мяча. Но это было ещё в 19-м веке. Рекордом 20-го века являются 72 мяча, которые забил @Атлетико" из Бильбао в сезоне 1929/1930.

В этом сезоне "Бавария" ни разу не проиграла в Бундеслиге. На счету мюнхенцев 15 побед и 2 ничьих при разницей мячей 66:13.

Подопечные Компани лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, опережая дортмундскую "Боруссию" на 11 очков.

В следующем туре "Бавария" сыграет с "РБ Лейпцигом". Матч состоится 17 января.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 17 15 2 0 66-13 47
2 Боруссия-09 Д 17 10 6 1 32-15 36
3 РБ Лейпциг 16 10 2 4 32-19 32
4 Штутгарт-1893 17 10 2 5 32-25 32
5 Хоффенхайм 16 9 3 4 34-21 30
6 Байер 16 9 2 5 34-24 29
7 Айнтрахт Фр 17 7 5 5 35-36 26
8 Фрайбург 17 6 5 6 27-29 23
9 Унион 16 6 4 6 22-25 22
10 Боруссия М 17 5 4 8 23-29 19
11 Вольфсбург 17 5 3 9 26-37 18
12 Кельн 17 4 5 8 25-29 17
13 Вердер 16 4 5 7 18-31 17
14 Гамбург 16 4 4 8 17-27 16
15 Аугсбург 16 4 2 10 17-32 14
16 Майнц-05 17 2 6 9 17-29 12
17 Санкт-Паули 16 3 3 10 14-28 12
18 Хайденхайм 17 3 3 11 16-38 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Лейпциг   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 22:30   •   не начат
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
РБ Лейпциг
Ничья
Бавария
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!