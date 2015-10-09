"Бавария" установила новый рекорд, а Компани уделал Гвардиолу

Мюнхенская "Бавария" установила новый рекорд после победы над "Кёльном" в 17-м туре чемпионата Германии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Кёльн" и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Серж Гнабри (45+5-я минута), Ким Мин Джэ (71-я) и Леннарт Карл (84-я). У хозяев отличился Линтон Майна (41-я).

Таким образом, "Бавария" продлила серию без поражений в чемпионате до 17 игр. Мюнхенский клуб, возглавляемый Венсаном Компани, закончил первый круг чемпионата с повторением рекордного показателя - 47 очков из 51 возможных.

Предыдущее достижение "Бавария" установила под руководством Хосепа Гвардиолы в сезоне-2013/2014. При этом сейчас у подопечных Компании 66 забитых голов, тогда как команда Гвардиолы забила в том сезоне за первый круг 44 мяча.

Кроме того, "Бавария" установила рекорд 21-го века. 66 голов за первый круг чемпионата Бундеслиги стало новым рекордом для главных европейских чемпионатов за первые семнадцать туров.

Лишь дважды за всю историю клубы забивали ещё больше за первые 17 матчей в высшей лиге. Первым это в сезоне 1889/1890 сделал "Блэкберн Роверс", забивший 73 мяча. Но это было ещё в 19-м веке. Рекордом 20-го века являются 72 мяча, которые забил @Атлетико" из Бильбао в сезоне 1929/1930.

В этом сезоне "Бавария" ни разу не проиграла в Бундеслиге. На счету мюнхенцев 15 побед и 2 ничьих при разницей мячей 66:13.

Подопечные Компани лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, опережая дортмундскую "Боруссию" на 11 очков.

В следующем туре "Бавария" сыграет с "РБ Лейпцигом". Матч состоится 17 января.

