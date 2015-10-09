"Барселона" сотворила историю в Лиге чемпионов, но есть нюанс

Каталонская "Барселона" добилась важной победы в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов, но при этом установила исторический антирекорд, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Ханс-Дитера Флика в Праге одержали волевую победу над "Славией" со счётом 4:2.

По данным статистического портала Opta, "Барселона" пропустила хотя бы один мяч в каждом из последних десяти матчей Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов. Это первый подобный случай в истории испанского клуба в главном еврокубковом турнире.

Благодаря этой победе "Барселона" гарантировали себе участие в плей-офф. Подробности - тут.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов "Барселоне" предстоит сыграть с датским "Копенгагеном". Игра состоится 28 января.

