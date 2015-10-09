"Барселона" сотворила камбэк в матче Лиги чемпионов с шестью голами

Каталонская "Барселона" одержала волевую победу над чешской "Славией" в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Эден" в Праге, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Первыми добились успеха хозяева, однако "сине-гранатовые" впоследствии не только отыгрались, но и уверенно довели матч до победы.

Первый мяч "Славия" забила усилиями Васила Кушея (10-я минута), а во второй раз отличилась после автогола Роберта Левандовски (44-я). В составе победителей дубль оформил Фермин Лопес (34-я, 42-я), а также точные удары нанесли Дани Ольмо (63-я) и Роберт Левандовски (71-я).

"Барселона" с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице, тогда как "Славия", набрав 3 балла, располагается на 34-й строчке.

В заключительном 8-м туре, который состоится 28 января, "Барселона" примет на своём поле датский "Копенгаген", а "Славия" сыграет в гостях с кипрским "Пафосом".

