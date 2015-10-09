Трансферный скандал? "Реал" задумал подписать суперзвезду "Барселоны"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает возможность подписания одного из ключевых футболистов каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Середина поля "Реала" нуждается в усилении

"Королевскому клубу" остро не хватает лидера в центре поля. После ухода Тони Крооса ни Эдуардо Камавинга, ни Орельен Чуамени не смогли стабильно демонстрировать необходимый уровень. Единственный игрок, способный удерживать контроль, — Феде Вальверде, однако одному ему справляться с задачей слишком сложно.

Флорентино Перес ищет футболиста с видением, тактическим интеллектом и способностью управлять игрой — качества, которыми обладает звезда заклятого соперника - Педри Гонсалес.

Педри — недостижимая цель Мадрида?

Педри — главный творец "Барселоны" и основа проекта тренера "сине-гранатовых" Ханси Флика. Испанец сочетает креатив, контроль мяча и способность диктовать темп игры - футболиста с такими качествами и ищет Перес.

По данным El Desmarque, глава "Реала" мечтает о трансфере 23-летнего полузащитника каталонского клуба, хоть и понимает, что трансфер практически недостижим.

История помнит скандальные трансферы "Реала" и "Барсы"

Переходы игроков между "Барселоной" и "Реалом" происходили и раньше, но они почти всегда сопровождались громкими скандалами. Например, португалец Луиш Фигу перебрался из "Барсы" в "Реал" в 2000 году, вызвав бурю эмоций у фанатов.

Примечательно, что именно Перес тогда руководил "королевским клубом" и осуществил один из самых громких трансферов в истории футбола.

Статистика Педри в "Барселоне"

Педри играет в каталонском гранде с 2019 года. Тогда "Барселона" выкупила его у "Лас-Пальмаса" за 23 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек провёл 25 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач. На данный момент он оценивается в 140 миллионов евро.

