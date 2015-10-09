Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Форвард "Барселоны" Левандовски раскрыл проблему сборной Казахстана

Роберт Левандовски.

Бывший игрок сборной Казахстана Елдос Ахметов поделился запоминающимся эпизодом из своего выступления за национальную команду, связанным с матчем против Польши в отборе на чемпионат мира-2018, передают Vesti.kz.

По словам экс-футболиста, во время той встречи судейство вызывало серьёзное недовольство у казахстанской стороны. В одном из эпизодов Ахметов обратил внимание на это нападающему сборной Польши Роберту Левандовски, ныне выступающему за каталонскую "Барселону", однако ответ звёздного форварда оказался неожиданно откровенным.

"Однажды в матче против Польши судья постоянно свистел против нас. Тогда я в одном моменте сказал Левандовскому, что судья несправедлив. Роберт же ответил: "Да, я знаю, и я знаю почему. Ваш рейтинг низкий, поэтому судьи поддерживают сильных". Да, я уже слышал об этом раньше. Вывод: нам нужно повысить рейтинг и заслужить уважение", — написал Ахметов в своих соцсетях.


Карьера Ахметова и работа в сборной

Елдос Ахметов в разное время выступал за "Астану", "Кайрат", "Тараз" и "Иртыш". Он является двукратным чемпионом Казахстана в составе столичного клуба (2014, 2015), а также обладателем Кубка и Суперкубка страны с "Кайратом" (2017). Профессиональную карьеру футболист завершил в 2023 году в клубе "Аксу".

За национальную сборную Казахстана Ахметов провёл 17 матчей, а упомянутый эпизод произошёл в рамках квалификации ЧМ-2018.

В настоящее время Елдос Ахметов работает ассистентом старшего тренера молодежной сборной Казахстана (U21)

Отметим, что согласно последнему обновлению рейтинга ФИФА, национальная команда Казахстана занимает 114-е место.

 

