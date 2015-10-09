Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 08:55
 

Названо место Казахстана в первом рейтинге ФИФА в 2026 году

Названо место Казахстана в первом рейтинге ФИФА в 2026 году Сборная Казахстана по футболу. ©КФФ

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала первый в 2026 году обновлённый рейтинг национальных сборных, передают Vesti.kz.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала первый в 2026 году обновлённый рейтинг национальных сборных, передают Vesti.kz.

Сборная Казахстана сохранила за собой 114-е место, на которое поднялась по итогам обновления в конце 2025 года. Таким образом, команда продолжает удерживать прежние позиции в мировой табели о рангах.

Лидер остался без изменений

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Испании, которая сместила с вершины аргентинцев. Действующие чемпионы мира в лице Аргентины расположились на второй строчке, а тройку сильнейших замыкает команда Франции.

Топ-10 рейтинга ФИФА (январь 2026)

  1. Испания
  2. Аргентина
  3. Франция
  4. Англия
  5. Бразилия
  6. Португалия
  7. Нидерланды
  8. Марокко (+1)
  9. Бельгия (-1)
  10. Германия (-1)

Отметим, что рейтинг ФИФА формируется на основе результатов официальных матчей национальных сборных, включая отборочные циклы, турниры под эгидой ФИФА и континентальных конфедераций.

