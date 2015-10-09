Роналду может стать ключевой фигурой в трансферном плане "Барселоны"

"Барселона" рискует упустить возможность подписать португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву из-за сильного интереса саудовского клуба "Аль-Наср", передают Vesti.kz.

Свободный агент и трансферный интерес

У Бернарду Силвы осталось всего несколько месяцев до окончания контракта с английским грандом. Если не произойдут неожиданные события, португальский полузащитник покинет "Этихад" в статусе свободного агента, что делает его одним из самых привлекательных трансферных вариантов Европы.

Множество клубов уже начали активные действия, чтобы заполучить игрока. Среди них "Барселона", которая годами следила за Силвой и сейчас впервые видит реальный шанс оформить трансфер.

Фактор Криштиану Роналду

Главным соперником каталонцев, по данным Fichajes, является "Аль-Наср". В саудовском клубе полузащитника активно пытаются убедить перейти Криштиану Роналду и Жоао Феликс — оба соотечественника Силвы. Именно их влияние делает этот трансфер непредсказуемым, и в итоге всё будет зависеть от самого игрока.

Текущая форма португальца

В текущем сезоне Бернарду Силва провёл 30 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

