Лидер "Манчестер Сити" решил сменить клуб и обрадовал "Барселону"

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва намерен покинуть "Манчестер Сити" по завершении сезона. Ситуацией внимательно следит "Барселона", где игрок рассматривается как приоритетная цель, передают Vesti.kz.

Решение принято

Как сообщает Don Balon, 31-летний хавбек окончательно решил завершить свой этап карьеры в составе "горожан". Руководство английского клуба уже проинформировано о намерениях футболиста, а его уход ожидается летом. Для "Барселоны" это стало позитивным сигналом, поскольку каталонцы давно проявляют интерес к португальцу.

Интерес "Барселоны" и позиция Флика

В "Барсе" рассматривают Силву как игрока, способного усилить центр поля за счёт опыта, тактической гибкости и лидерских качеств. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик поддерживает возможный трансфер и считает профиль португальца идеально подходящим под игровую философию команды.

Дополнительным фактором является возможность оформить сделку без серьёзных финансовых рисков, так как контракт игрока с английским грандом заканчивается текущим летом.

Статистика и карьера в Англии

В текущем сезоне Бернарду Силва провёл 30 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. За "Манчестер Сити" он выступает с 2017 года — тогда "горожане" выкупили игрока у "Монако" за 50 миллионов евро. С тех пор полузащитник шесть раз выигрывал английскую премьер-лигу и становился победителем Лиги чемпионов, войдя в число ключевых фигур эпохи Пепа Гвардиолы.

