Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 17:20
 

Лидер "Манчестер Сити" решил сменить клуб и обрадовал "Барселону"

  Комментарии

Поделиться
Лидер "Манчестер Сити" решил сменить клуб и обрадовал "Барселону" ©ФК "Барселона"

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва намерен покинуть "Манчестер Сити" по завершении сезона. Ситуацией внимательно следит "Барселона", где игрок рассматривается как приоритетная цель, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва намерен покинуть "Манчестер Сити" по завершении сезона. Ситуацией внимательно следит "Барселона", где игрок рассматривается как приоритетная цель, передают Vesti.kz.

Решение принято

Как сообщает Don Balon, 31-летний хавбек окончательно решил завершить свой этап карьеры в составе "горожан". Руководство английского клуба уже проинформировано о намерениях футболиста, а его уход ожидается летом. Для "Барселоны" это стало позитивным сигналом, поскольку каталонцы давно проявляют интерес к португальцу.

Интерес "Барселоны" и позиция Флика

В "Барсе" рассматривают Силву как игрока, способного усилить центр поля за счёт опыта, тактической гибкости и лидерских качеств. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик поддерживает возможный трансфер и считает профиль португальца идеально подходящим под игровую философию команды.

Дополнительным фактором является возможность оформить сделку без серьёзных финансовых рисков, так как контракт игрока с английским грандом заканчивается текущим летом.


Статистика и карьера в Англии

В текущем сезоне Бернарду Силва провёл 30 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. За "Манчестер Сити" он выступает с 2017 года — тогда "горожане" выкупили игрока у "Монако" за 50 миллионов евро. С тех пор полузащитник шесть раз выигрывал английскую премьер-лигу и становился победителем Лиги чемпионов, войдя в число ключевых фигур эпохи Пепа Гвардиолы.

Защитник "Сити" честно высказался об игре в паре с Хусановым

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 22 7 9 6 32-29 30
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 22 6 9 7 35-41 27
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
23 января 19:30   •   не начат
Динамо М
Динамо М
(Москва)
- : -
Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа
(Шанхай)
Кто победит в основное время?
Динамо М
Ничья
Шанхай Шэньхуа
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!