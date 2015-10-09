Флик просит "Барселону" подписать игрока "Ман Сити": всё зависит от Гвардиолы

Травма Педри подняла тревогу в "Барселоне" и подтолкнула главного тренера Ханси Флика к поиску усиления в зимнее трансферное окно. Немецкий специалист подчеркнул, что речь идёт не о капризе, а о реальной необходимости усилить центр поля в ключевой момент сезона, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Центр поля — самая уязвимая позиция

Флик считает, что центр поля сейчас — самая слабая зона в составе. С Педри вне игры и высокой игровой нагрузкой на других футболистов тренер опасается, что команда не сможет выдержать плотный календарь ближайших месяцев. Он попросил руководство клуба найти усиление до закрытия трансферного окна.

Бернарду Силва — приоритет для "Барсы"

Главной целью стал португальский полузащитник Бернарду Силва, за которым каталонцы давно следят. Флик и спортивное руководство считают, что его контрактная ситуация открывает окно возможностей: соглашение с "Манчестер Сити" истекает в конце сезона, и игрок может перейти за относительно умеренную сумму.

Бернарду способен сразу взять на себя ответственность в важных матчах. Его тактический интеллект поможет компенсировать отсутствие Педри и сохранить структуру игры команды. Это не временная замена, а реальное усиление стартового состава.

Всё зависит от "Манчестер Сити" и Гвардиолы

Главным препятствием остаётся Пеп Гвардиола. Силва по-прежнему важен для "Сити", и клуб не обязан продавать игрока. В "Барселоне" надеются на желание футболиста перейти, но понимают, что сделка будет непростой.

Флик настаивает на трансфере, считая, что это поможет избежать проблем позже и укрепит команду в решающий отрезок сезона.

