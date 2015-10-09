Лондонский "Арсенал" продолжает анализировать ситуацию с нападающими после неудачного старта Виктора Дьёкереша. Несмотря на гол после выхода на замену против "Интера" в Лиге чемпионов, его слабая результативность и инертность на поле вызывают вопросы о необходимости изменений в атакующей линии, передают Vesti.kz со ссылкой на Football365.com.

Дьёкереш не соответствует ожиданиям

Летом 2025 года Дьёкереш был представлен как "последний элемент пазла" в атаке "Арсенала". Команда выбрала его вместо Беньямина Шешко и других вариантов, потратив 64 миллиона фунтов. Однако в этом сезоне "канониры" показывают более уверенную игру без него. Эксперты считают, что команда могла бы иметь больше очков в премьер-лиге, если бы Дьёкереш сразу начал забивать.

Жезус и Хаверц — более надёжные варианты

Габриэл Жезус и Кай Хаверц показывают стабильную игру, которая положительно влияет на команду. Они уверенно контролируют мяч, разыгрывают комбинации и отрабатывают в обороне, чего не хватает Дьёкерешу. Тем не менее, у обоих игроков есть недостаток результативности на позиции "девятки", что заставляет "Арсенал" искать альтернативы.

На горизонте — Хулиан Альварес

Идеальный вариант, по мнению экспертов, — Хулиан Альварес из мадридского "Атлетико". Он сочетает отличное завершение атак с умением поддерживать комбинационную игру. Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро, и заинтересованные клубы должны предложить серьёзную сумму, чтобы начать переговоры.

Британский спортивный журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что "Арсенал" рассматривал Альвареса ещё летом, и нынешнее открытое трансферное окно даёт шанс усилить состав до конца сезона. По мнению специалистов, приход такого игрока сразу бы усилил стартовый состав "канониров" и помог бороться за значимые трофеи в сезоне.

Вывод

"Арсеналу" нужен забивной форвард, который сразу улучшит результативность команды. Если спортивный директор "канониров" Андреа Берта и главный тренер Микель Артета видят Альвареса в составе, откладывать трансфер до лета может быть рискованно.

Напомним, что ранее Альваресом активно интересовалась каталонская "Барселона". Аргентинец в нынешнем сезоне провёл за "Атлетико" 28 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.

