УЕФА объявил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте назвала бразильского вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.
Ключевым фактором в выборе стал блестящий матч бразильца против "Монако", в котором "Реал" разгромил соперника со счётом 6:1. Винисиус стал главным героем встречи, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.
Конкуренты в голосовании
В борьбе за награду Винисиус опередил сразу нескольких ярко проявивших себя игроков:
- баскского полузащитника "Атлетика" из Бильбао Роберта Наварро, забившего гол и отдавшего два ассиста в матче с итальянской "Аталантой" (3:2);
- испанского хавбека каталонской "Барселоны" Фермина Лопеса, оформившего дубль во встрече с пражской "Славией" (4:2);
- колумбийского нападающего португальского "Спортинга" Луиса Суареса, забившего два мяча в игре с французским "Пари Сен-Жермен" (2:1).
💫 🏆 💫 pic.twitter.com/jd0ucmwmiQ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2026
Статистика Винисиуса в сезоне
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Винисиус Жуниор провёл семь матчей, в которых записал на свой счёт один гол и пять результативных передач, оставаясь одним из ключевых игроков атакующей линии мадридского клуба.
"Ливерпуль" громит, "Бавария" берёт своё, "Атлетико" оступается. Итоги тура ЛЧ
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама