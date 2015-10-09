УЕФА объявил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте назвала бразильского вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Ключевым фактором в выборе стал блестящий матч бразильца против "Монако", в котором "Реал" разгромил соперника со счётом 6:1. Винисиус стал главным героем встречи, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Конкуренты в голосовании

В борьбе за награду Винисиус опередил сразу нескольких ярко проявивших себя игроков:

баскского полузащитника "Атлетика" из Бильбао Роберта Наварро, забившего гол и отдавшего два ассиста в матче с итальянской "Аталантой" (3:2);

испанского хавбека каталонской "Барселоны" Фермина Лопеса, оформившего дубль во встрече с пражской "Славией" (4:2);

колумбийского нападающего португальского "Спортинга" Луиса Суареса, забившего два мяча в игре с французским "Пари Сен-Жермен" (2:1).

Статистика Винисиуса в сезоне

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Винисиус Жуниор провёл семь матчей, в которых записал на свой счёт один гол и пять результативных передач, оставаясь одним из ключевых игроков атакующей линии мадридского клуба.

