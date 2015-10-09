"Ливерпуль" громит, "Бавария" берёт своё, "Атлетико" оступается. Итоги тура ЛЧ

В Лиге чемпионов состоялись ещё девять матчей общего этапа. С их результатами знакомят Vesti.kz.

"Галатасарай" избежал домашнего поражения в матче с "Атлетико" - 1:1. Уже на 4-й минуте у гостей отличился Джулиано Симеоне, а спустя 16 минут хозяева сравняли счёт после автогола Маркоса Льоренте. "Атлетико" с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, тогда как "Галатасарай" с 10 баллами располагается на 17-й строчке.

"Марсель" потерпел крупное домашнее поражение от "Ливерпуля" - 0:3. В составе гостей голы забили Доминик Собослаи (45+1-я минута) и Коди Гакпо (90+3-я), ещё один мяч хозяева пропустили после автогола Херонимо Рульи (73-я). "Ливерпуль" с 15 очками идёт четвёртым, а "Марсель", набрав 9 баллов, занимает 19-е место.

"Ювентус" уверенно обыграл "Бенфику" в Турине - 2:0. Отличились Кефрен Тюрам (55-я минута) и Уэстон Маккенни (64-я). На 81-й минуте гости могли сократить отставание, однако Вангелис Павлидис не реализовал пенальти. "Ювентус" с 12 очками располагается на 15-й позиции, а "Бенфика" с 6 баллами - на 29-й.

"Бавария" при поддержке своих болельщиков без особых проблем справилась с "Юнионом" - 2:0, забив оба мяча после перерыва. Дубль оформил Харри Кейн (52-я и 55-я минуты, второй гол - с пенальти). На 81-й минуте форвард мог отличиться в третий раз, но не реализовал 11-метровый. При этом мюнхенцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Ким Мин Джэ на 64-й минуте. "Бавария" с 18 очками поднялась на второе место, тогда как "Юнион" с 6 баллами занимает 31-ю строчку.

"Челси" минимально обыграл "Пафос" в Лондоне - 1:0. Победный мяч на 78-й минуте забил Мойсес Кайседо. Лондонцы с 13 очками идут восьмыми, а кипрский клуб с 6 баллами располагается на 30-м месте.

Результаты матчей 7-го тура

• "Галатасарай" (Турция) - "Атлетико" (Испания) - 1:1

• "Карабах" (Азербайджан) - "Айнтрахт" (Германия) - 3:2

• "Марсель" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:3

• "Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания) - 2:4

• "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0

• "Бавария" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) - 2:0

• "Ньюкасл" (Англия) - ПСВ (Нидерланды) - 3:0

• "Аталанта" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 2:3

• "Челси" (Англия) - "Пафос" (Кипр) - 1:0

