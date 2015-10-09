Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 08:13
 

"Ливерпуль" громит, "Бавария" берёт своё, "Атлетико" оступается. Итоги тура ЛЧ

  Комментарии

"Ливерпуль" громит, "Бавария" берёт своё, "Атлетико" оступается. Итоги тура ЛЧ ©x.com/LFC

В Лиге чемпионов состоялись ещё девять матчей общего этапа. С их результатами знакомят Vesti.kz.

"Галатасарай" избежал домашнего поражения в матче с "Атлетико" - 1:1. Уже на 4-й минуте у гостей отличился Джулиано Симеоне, а спустя 16 минут хозяева сравняли счёт после автогола Маркоса Льоренте. "Атлетико" с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, тогда как "Галатасарай" с 10 баллами располагается на 17-й строчке.

"Марсель" потерпел крупное домашнее поражение от "Ливерпуля" - 0:3. В составе гостей голы забили Доминик Собослаи (45+1-я минута) и Коди Гакпо (90+3-я), ещё один мяч хозяева пропустили после автогола Херонимо Рульи (73-я). "Ливерпуль" с 15 очками идёт четвёртым, а "Марсель", набрав 9 баллов, занимает 19-е место.

"Ювентус" уверенно обыграл "Бенфику" в Турине - 2:0. Отличились Кефрен Тюрам (55-я минута) и Уэстон Маккенни (64-я). На 81-й минуте гости могли сократить отставание, однако Вангелис Павлидис не реализовал пенальти. "Ювентус" с 12 очками располагается на 15-й позиции, а "Бенфика" с 6 баллами - на 29-й.

"Бавария" при поддержке своих болельщиков без особых проблем справилась с "Юнионом" - 2:0, забив оба мяча после перерыва. Дубль оформил Харри Кейн (52-я и 55-я минуты, второй гол - с пенальти). На 81-й минуте форвард мог отличиться в третий раз, но не реализовал 11-метровый. При этом мюнхенцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Ким Мин Джэ на 64-й минуте. "Бавария" с 18 очками поднялась на второе место, тогда как "Юнион" с 6 баллами занимает 31-ю строчку.

"Челси" минимально обыграл "Пафос" в Лондоне - 1:0. Победный мяч на 78-й минуте забил Мойсес Кайседо. Лондонцы с 13 очками идут восьмыми, а кипрский клуб с 6 баллами располагается на 30-м месте.

Результаты матчей 7-го тура

• "Галатасарай" (Турция) - "Атлетико" (Испания) - 1:1
• "Карабах" (Азербайджан) - "Айнтрахт" (Германия) - 3:2
• "Марсель" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:3
• "Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания) - 2:4
• "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0
• "Бавария" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) - 2:0
• "Ньюкасл" (Англия) - ПСВ (Нидерланды) - 3:0
• "Аталанта" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 2:3
• "Челси" (Англия) - "Пафос" (Кипр) - 1:0

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Бавария 7 6 0 1 20-7 18
3 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
4 Ливерпуль 7 5 0 2 14-8 15
5 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
6 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
7 Ньюкасл Юнайтед 7 4 1 2 16-6 13
8 Челси 7 4 1 2 14-8 13
9 Барселона 7 4 1 2 18-13 13
10 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
11 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
12 Атлетико М 7 4 1 2 16-13 13
13 Аталанта 7 4 1 2 10-9 13
14 Интер 7 4 0 3 13-7 12
15 Ювентус 7 3 3 1 14-10 12
16 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
17 Галатасарай 7 3 1 3 9-9 10
18 Карабах 7 3 1 3 13-15 10
19 Марсель Олимпик 7 3 0 4 11-11 9
20 Байер 7 2 3 2 10-14 9
21 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
22 ПСВ Эйндховен 7 2 2 3 15-14 8
23 Атлетик 7 2 2 3 7-11 8
24 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
25 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
26 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
27 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
28 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
29 Бенфика 7 2 0 5 6-10 6
30 Пафос 7 1 3 3 4-10 6
31 Юнион Сент-Жилуаз 7 2 0 5 7-17 6
32 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
33 Айнтрахт Фр 7 1 1 5 10-19 4
34 Славия П 7 0 3 4 4-15 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

