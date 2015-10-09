Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 07:37
 

Со счётом 6:1 завершился матч "Реала" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Со счётом 6:1 завершился матч "Реала" в Лиге чемпионов ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" разгромил на своём поле "Монако" в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 6:1.

В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (5-я и 26-я минуты), Франко Мастантуоно (51-я), Винисиус Жуниор (63-я) и Джуд Беллингем (80-я). Ещё один мяч "сливочные" оформили после автогола Тило Керера (55-я). У гостей отличился Джордан Тезе (72-я).

"Реал", набрав 15 очков, идёт вторым в общей таблице Лиги чемпионов, а "Монако" с девятью очками занимает 20-е место.

В следующем туре, 28 января, "Реал" сыграет на выезде с португальской "Бенфикой", а "Монако" примет дома туринский "Ювентус".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
3 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
4 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
5 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
6 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
7 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
8 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
9 Интер 7 4 0 3 13-7 12
10 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
11 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
12 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
13 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
14 Челси 6 3 1 2 13-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Байер 7 2 3 2 10-14 9
20 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
23 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
24 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
25 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
26 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
27 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
28 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
29 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
30 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
31 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
32 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
33 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
34 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Живи спортом!