Со счётом 6:1 завершился матч "Реала" в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" разгромил на своём поле "Монако" в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 6:1.

В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (5-я и 26-я минуты), Франко Мастантуоно (51-я), Винисиус Жуниор (63-я) и Джуд Беллингем (80-я). Ещё один мяч "сливочные" оформили после автогола Тило Керера (55-я). У гостей отличился Джордан Тезе (72-я).

"Реал", набрав 15 очков, идёт вторым в общей таблице Лиги чемпионов, а "Монако" с девятью очками занимает 20-е место.

В следующем туре, 28 января, "Реал" сыграет на выезде с португальской "Бенфикой", а "Монако" примет дома туринский "Ювентус".

