В "Барселоне" выдвинули Левандовски жёсткий ультиматум

Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" во многом зависит от решения самого игрока, передают Vesti.kz.

Каталонцы не намерены форсировать расставание с польским форвардом, однако выдвинули чёткие условия для его продолжения карьеры в команде.

Условия клуба для продления контракта

По информации Sport.es, "Барселона" готова сохранить Левандовски на следующий сезон, если он согласится на изменение своей роли. В клубе считают, что из-за возраста и обновления состава нападающий должен перейти к более гибкому формату использования, отказавшись от статуса безоговорочного игрока основы.

Финансовый вопрос

Ключевым вопросом остаётся финансовая сторона. На данный момент содержание польского нападающего обходится клубу примерно в 26 миллионов евро, что создаёт серьёзную нагрузку на зарплатную ведомость.

Если Левандовски готов принять новую, менее центральную роль, то и его контракт должен соответствовать этому статусу. Фактически "Барселона" предлагает существенно сократить зарплату - почти вдвое.

Именно этот пункт вызывает наибольшие разногласия, поскольку сторона футболиста не спешит соглашаться на такие условия.

Вклад Левандовски в "Барселону"

Роберт Левандовски присоединился к "Барселоне" летом 2022 года и за это время стал одной из ключевых фигур команды.

В составе каталонцев он выиграл чемпионат Испании и Суперкубок в 2023 году, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и установил ряд клубных рекордов, включая статус самого возрастного автора хет-трика и преодоление отметки в 100 забитых мячей за клуб.

Ранее стало известно, что одноклубник Левандовски Ламин Ямаль стал головной болью для сборной Испании.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!