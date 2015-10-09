Ямаль стал проблемой для сборной Испании: подробности

Жесты, резкие диалоги и накалённые моменты с участием игроков сборной Испании вызывают тревогу у тренерского штаба, передают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Особое внимание уделяется отношениям между Ламином Ямалем и Дани Карвахалем. Главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте подчёркивает: любая конфликтная ситуация может негативно сказаться на подготовке к чемпионату мира-2026.

Гармония — ключ к успеху

Путь к победе на чемпионате мира или чемпионате Европы начинается с идеальной атмосферы в команде на протяжении сорока дней сборов. Де ла Фуэнте исключает игроков, которые могут нарушить совместимость в коллективе, и тщательно контролирует вызовы футболистов.

Суперкубок и напряжённые моменты

Суперкубок Испании должен был разрядить обстановку после эль-класико на "Сантьяго Бернабеу", но возникли новые конфликты, включая резкий диалог между Дином Хёйсеном и Ламином Ямалем, а также холодную реакцию Ямаля на момент, когда Карвахаль пытался сгладить ситуацию.

Контролируемые решения тренера

Де ла Фуэнте отслеживает все потенциальные источники конфликта и принимает решения с учётом долгосрочной стабильности команды.

Вывод: Тренерский штаб Испании делает всё возможное, чтобы устранить напряжённость и обеспечить идеальную совместимость игроков перед ЧМ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!