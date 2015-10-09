Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Сборные
Сегодня 12:14
 

Ямаль стал проблемой для сборной Испании: подробности

  Комментарии

Поделиться
Ямаль стал проблемой для сборной Испании: подробности Ламин Ямаль. ©Depositphotos/canno73

Жесты, резкие диалоги и накалённые моменты с участием игроков сборной Испании вызывают тревогу у тренерского штаба, передают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Поделиться

Жесты, резкие диалоги и накалённые моменты с участием игроков сборной Испании вызывают тревогу у тренерского штаба, передают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Особое внимание уделяется отношениям между Ламином Ямалем и Дани Карвахалем. Главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте подчёркивает: любая конфликтная ситуация может негативно сказаться на подготовке к чемпионату мира-2026.

Гармония — ключ к успеху

Путь к победе на чемпионате мира или чемпионате Европы начинается с идеальной атмосферы в команде на протяжении сорока дней сборов. Де ла Фуэнте исключает игроков, которые могут нарушить совместимость в коллективе, и тщательно контролирует вызовы футболистов.

Суперкубок и напряжённые моменты

Суперкубок Испании должен был разрядить обстановку после эль-класико на "Сантьяго Бернабеу", но возникли новые конфликты, включая резкий диалог между Дином Хёйсеном и Ламином Ямалем, а также холодную реакцию Ямаля на момент, когда Карвахаль пытался сгладить ситуацию.

Контролируемые решения тренера

Де ла Фуэнте отслеживает все потенциальные источники конфликта и принимает решения с учётом долгосрочной стабильности команды.

Вывод: Тренерский штаб Испании делает всё возможное, чтобы устранить напряжённость и обеспечить идеальную совместимость игроков перед ЧМ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Португалия, Лиссабон   •   Общий этап, мужчины
21 января 01:00   •   не начат
Спортинг Л
Спортинг Л
(Лиссабон)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Спортинг Л
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 12 человек

Реклама

Живи спортом!