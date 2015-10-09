Мбаппе "накинулся" на Винисиуса после матча Лиги чемпионов (видео)

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Монако", передают Vesti.kz.

Мадридский клуб победил на своём поле со счётом 6:1. Бразилец сделал два ассиста и забил гол на 63-й минуте. Кроме того, после его прострела Тило Керер срезал мяч в свои ворота.

После игры Винисиус у кромки поля позировал перед фотокорреспондентами, когда к нему подбежал и по-дружески набросился сзади Килиан Мбаппе, пожав руку бразильцу и обняв его.

Видео у себя в соцсетях опубликовал инсайдер Фабрицио Романо.

Mbappé and Vinicius Jr after the award for the Brazilian. 🫂🇧🇷 pic.twitter.com/5qVmThJcmi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026

"Реал", набрав 15 очков, идёт вторым в общей таблице Лиги чемпионов, а "Монако" с девятью очками занимает 20-е место.

В следующем туре, 28 января, "Реал" сыграет на выезде с португальской "Бенфикой", а "Монако" примет дома туринский "Ювентус".

