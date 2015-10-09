Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 08:48
 

Победа "Арсенала", неудача ПСЖ и разгром от "Реала". Главное в Лиге чемпионов

  Комментарии

©ФК "Реал"

В Лиге чемпионов прошли девять матчей седьмого тура общего этапа. С их результатами знакомят Vesti.kz.

"Интер" потерпел поражение на своём поле от "Арсенала" — 1:3. У гостей дубль оформил Габриэл Жезус (10-я и 31-я минуты), а также отличился Виктор Дьекереш (84-я). В составе проигравших один мяч отыграл Петар Сучич (18-я). "Арсенал", набрав 21 балл, лидирует в турнирной таблице, тогда как "Интер" располагается на девятой позиции с 12 очками.

"Тоттенхэм" обыграл в родных стенах дортмундскую "Боруссию" — 2:0. Все голы были забиты в первом тайме после точных ударов Кристиана Ромеро (14-я) и Доминика Соланке (37-я). К тому же на 24-й минуте красную карточку получил Даниэль Свенссон, что снизило шансы "Боруссии" на спасение матча. "Тоттенхэм" с 14 очками занимает четвёртое место, а "Боруссия" — 12-е с 11 очками.

"Вильярреал" уступил дома "Аяксу" — 1:2. Основные события развернулись во втором тайме. Первыми отличились хозяева усилиями Тани Олувасейи (49-я), на что амстердамцы ответили голами Оскара Глуха (61-я) и Оливера Валакера Эдвардсена (90-я). "Вильярреал" с одним очком находится на предпоследней, 35-й строчке, а "Аякс" — на 31-й с шестью баллами.

"Копенгаген" и "Наполи" не смогли выявить сильнейшего в Дании — 1:1. На гол Скотта Мактоминея (39-я) хозяева ответили добиванием Джордана Ларссона после нереализованного пенальти (72-я). С 35-й минуты датчане играли в меньшинстве после удаления Томаса Дилейни. "Наполи" и "Копенгаген" имеют по восемь очков и занимают 23-е и 24-е места соответственно.

"Олимпиакос" порадовал фанатов домашней победой над "Байером" — 2:0. Отличились Коштинья (2-я) и Мехди Тареми (45+1-я). "Байер" с девятью очками занимает 19-е место, а "Олимпиакос" с восемью очками идёт 22-м.

Результаты матчей седьмого тура ЛЧ

• "Кайрат" (Казахстан) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:4
• "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 3:1
•"Реал" Мадрид (Испания) - "Монако" (Франция) - 6:1
• "Интер" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 1:3
• "Спортинг" (Португалия) - ПСЖ (Франция) - 2:1
• "Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 2:0
• "Вильярреал" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2
• "Копенгаген" (Дания) - "Наполи" (Италия) - 1:1
• "Олимпиакос" (Греция) - "Байер" (Германия) - 2:0

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 7 0 0 20-2 21
2 Реал М 7 5 0 2 19-8 15
3 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
4 Тоттенхэм Хотспур 7 4 2 1 15-7 14
5 ПСЖ 7 4 1 2 20-10 13
6 Спортинг Л 7 4 1 2 14-9 13
7 Манчестер Сити 7 4 1 2 13-9 13
8 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
9 Интер 7 4 0 3 13-7 12
10 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
11 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
12 Боруссия-09 Д 7 3 2 2 19-15 11
13 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
14 Челси 6 3 1 2 13-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Байер 7 2 3 2 10-14 9
20 Монако ФК 7 2 3 2 8-14 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Олимпиакос 7 2 2 3 8-13 8
23 Наполи 7 2 2 3 7-12 8
24 Копенгаген 7 2 2 3 11-17 8
25 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
26 Брюгге 7 2 1 4 12-17 7
27 Буде-Глимт 7 1 3 3 12-14 6
28 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
29 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
30 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
31 Аякс 7 2 0 5 7-19 6
32 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
33 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
34 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5-15 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5-19 1

Живи спортом!