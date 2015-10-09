Победа "Арсенала", неудача ПСЖ и разгром от "Реала". Главное в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов прошли девять матчей седьмого тура общего этапа. С их результатами знакомят Vesti.kz.

"Интер" потерпел поражение на своём поле от "Арсенала" — 1:3. У гостей дубль оформил Габриэл Жезус (10-я и 31-я минуты), а также отличился Виктор Дьекереш (84-я). В составе проигравших один мяч отыграл Петар Сучич (18-я). "Арсенал", набрав 21 балл, лидирует в турнирной таблице, тогда как "Интер" располагается на девятой позиции с 12 очками.

"Тоттенхэм" обыграл в родных стенах дортмундскую "Боруссию" — 2:0. Все голы были забиты в первом тайме после точных ударов Кристиана Ромеро (14-я) и Доминика Соланке (37-я). К тому же на 24-й минуте красную карточку получил Даниэль Свенссон, что снизило шансы "Боруссии" на спасение матча. "Тоттенхэм" с 14 очками занимает четвёртое место, а "Боруссия" — 12-е с 11 очками.

"Вильярреал" уступил дома "Аяксу" — 1:2. Основные события развернулись во втором тайме. Первыми отличились хозяева усилиями Тани Олувасейи (49-я), на что амстердамцы ответили голами Оскара Глуха (61-я) и Оливера Валакера Эдвардсена (90-я). "Вильярреал" с одним очком находится на предпоследней, 35-й строчке, а "Аякс" — на 31-й с шестью баллами.

"Копенгаген" и "Наполи" не смогли выявить сильнейшего в Дании — 1:1. На гол Скотта Мактоминея (39-я) хозяева ответили добиванием Джордана Ларссона после нереализованного пенальти (72-я). С 35-й минуты датчане играли в меньшинстве после удаления Томаса Дилейни. "Наполи" и "Копенгаген" имеют по восемь очков и занимают 23-е и 24-е места соответственно.

"Олимпиакос" порадовал фанатов домашней победой над "Байером" — 2:0. Отличились Коштинья (2-я) и Мехди Тареми (45+1-я). "Байер" с девятью очками занимает 19-е место, а "Олимпиакос" с восемью очками идёт 22-м.

Результаты матчей седьмого тура ЛЧ

• "Кайрат" (Казахстан) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:4

• "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 3:1

•"Реал" Мадрид (Испания) - "Монако" (Франция) - 6:1

• "Интер" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 1:3

• "Спортинг" (Португалия) - ПСЖ (Франция) - 2:1

• "Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 2:0

• "Вильярреал" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2

• "Копенгаген" (Дания) - "Наполи" (Италия) - 1:1

• "Олимпиакос" (Греция) - "Байер" (Германия) - 2:0

