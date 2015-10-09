Сенсацией закончился матч "Манчестер Сити" с Хусановым в Лиге чемпионов

Норвежский "Буде-Глимт" одержал сенсационную победу над английским "Манчестер Сити" в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Аспмюра" в Буде, завершилась со счётом 3:1.

Хозяева дважды огорчили гостей в первом тайме благодаря дублю Каспера Хега (22-я и 24-я минуты). После перерыва, на 58-й минуте, Йенс-Петтер Хеуге довёл счёт до крупного. Однако спустя две минуты Райан Шерки отыграл один мяч и не позволил "Сити" потерпеть разгромное поражение. При этом у английского клуба на 62-й минуте был удалён Родри.

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл до финального свистка.

"Манчестер Сити" с 13 очками занимает седьмое место в общей таблице Лиги чемпионов, а "Буде-Глимт", набравший шесть баллов, располагается на 27-й позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" примет турецкий "Галатасарай", а "Буде-Глимт" на выезде встретится с мадридским "Атлетико". Обе игры запланированы на 28 января.

