Драмой обернулся матч победителя Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" уступил португальскому "Спортингу" в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы были забиты после перерыва. Сначала Луис Суарес вывел лиссабонцев вперёд на 74-й минуте, затем Хвича Кварацхелия сравнял счёт на 79-й. А на 90-й минуте Луис Суарес оформил дубль и принёс своей команде победу.

ПСЖ с 13 очками занимает пятое место в общей таблице Лиги чемпионов, а "Спортинг", набрав столько же баллов, располагается на шестой строчке.

28 января ПСЖ сыграет дома с английским "Ньюкаслом", а "Спортинг" в этот же день встретится на выезде с испанским "Атлетиком".

Напомним, ПСЖ является победителем Лиги чемпионов сезона-2024/25.

