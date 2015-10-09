Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Сегодня 20:10
 

Кенжебек забил первый гол за "Ахмат" (видео)

  Комментарии

Кенжебек забил первый гол за "Ахмат" (видео) ©ФК "Ахмат"

Вингер национальной сборной Казахстана по футболу Галымжан Кенжебек забил дебютный гол за грозненский "Ахмат", передают Vesti.kz.

22-летний крайний нападающий открыл счёт в товарищеском матче против сербского "ОФК", точно пробив в дальний угол ворот соперника.

Несколько минут спустя Галымжан прострелил на форварда грозненцев Мохамеда Конате, который удвоил преимущество команды. Таким образом, казахстанец записал на свой счёт первый ассист в российском клубе.

Напомним, что после успешного прохождения медицинского обследования Кенжебек был официально представлен в качестве игрока грозненского клуба 10 января. Контракт рассчитан на 4,5 года.

В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги футболист выступал за семейский "Елимай", где провёл 11 матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

