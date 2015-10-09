Черчесов рассказал о новичке "Ахмата" Галымжане Кенжебеке

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал об одном из новичков клуба, вингере сборной Казахстана Галымжане Кенжебеке, передают Vesti.kz.

Футболист прошёл медицинское обследование и подписал в минувшие выходные контракт с российским клубом сроком на 4,5 года.

"Кенжебек последний матч проводил в ноябре, но он полноценно с нами работает. Нам нужно выводить игровые формы новичков в общий знаменатель. Мы наблюдали за нашими новичками давно: Галымжан дебютировал в сборной Казахстана именно при мне и за те полтора года спрогрессировал", - отметил он в интервью клубной пресс-службе.

В карьере Кенжебека были клубы "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

Черчесов возглавлял сборную Казахстана в период 2024–2025 годов, после чего принял "Ахмат".

