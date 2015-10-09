Кенжебека рассчитывали увидеть в Европе, но он выбрал "Ахмат"

Международный журналист Александр Троицкий высказался о переходе вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека в грозненский "Ахмат", передают Vesti.kz.

Футболист прошёл медицинское обследование и подписал в субботу контракт с российским клубом сроком на 4,5 года.

"Двойственные ощущения, если честно. Конечно, РПЛ — хороший чемпионат, "Ахмат" — крепкий клуб, скорее всего, контракт по деньгам интересный, в Грозном Галымжану будет комфортно, тем более рядом с Максимом Самородовым. Но...

Мы все большинство из нас рассчитывали увидеть Кенжебека где-нибудь в Шотландии, на худой конец — в Греции. Кроме того, я уже писал, что не понимаю, как Черчесов будет интегрировать Кенжебека в основной состав с учетом Самородова и Садуллаева. Получается, что либо Садуллаев уйдет на "10" (но тогда как быть с Касинтурой?), либо Самородов пойдет на форварда (что почти невероятно), либо, что скорее всего, Кенжебек будет на подхвате, как и Мансилла. Подменять на 70-80 минутах подуставших Максима или Лечи...

И интересный факт: Кенжебек в сборной Казахстана дебютировал именно при Черчесове. Надеемся, что Станислав Саламович даст Галымжану достаточно игрового времени", - пишет он в своём телеграм-канале.