Легенда "Баварии" принял решение по трансферу в казахстанский клуб

Томас Мюллер. ©Depositphotos/lakasa studyo

Казахстанский журналист Эльдар Аманбаев сообщил, что экс-полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер был близок к переходу в "Актобе", передают Vesti.kz.

Согласно информации источника, опытный футболист согласовал все условия с "красно-белыми", однако Мюллера не устроило качество полей в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

"Многие любители футбола, наверное, уже знают легенду немецкого футбола Томаса Мюллера. Так вот, нападающий также согласовал все условия с "красно-белыми". Арман Оспанов (председатель правления "Актобе") лично убедил его переехать из МЛС, где Мюллер выступает за канадский "Ванкувер". Это произошло ещё до трансфера Нани, однако, к сожалению, переход сорвался, когда Мюллер узнал, что в нашей стране очень мало качественных полей", — пишет Аманбаев в своём Telegram-канале.

Томас Мюллер — один из самых титулованных немецких футболистов в истории. В его коллекции более 30 крупных трофеев, включая победу на Чемпионате мира 2014 года со сборной Германии. В составе "Баварии" Мюллер выиграл 13 титулов чемпиона Бундеслиги, дважды поднимал трофей Лиги чемпионов, дважды становился чемпионом Клубного чемпионата мира, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА, а также завоевал шесть Кубков Германии и восемь национальных Суперкубков.

Летом 2025 года Мюллер перешёл в американский "Ванкувер", с которым с первого раза дошёл до финала МЛС.

Напомним, ранее стало известно, что "Актобе" согласовал контракт с легендарным экс-игроком сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Нани.

