"Кайрат" узнал хорошие новости перед матчем с "Брюгге" в ЛЧ

Самый дорогой футболист бельгийского "Брюгге", греческий вингер Христос Цолис не сможет принять участие в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz со ссылкой на Voetbalkrant.

Лидер "Брюгге" вне заявки

Футболист с рыночной стоимостью 30 миллионов евро не отправился с командой в Казахстан. Цолис, по данным источника, получил повреждение в недавнем матче против "Ла-Лувьера" и не успел восстановиться к игре с "Кайратом".

В текущем сезоне грек является одним из ключевых игроков бельгийского клуба: он провёл 32 матча во всех турнирах, отметившись 11 голами и 16 результативными передачами.

Расклады перед матчем

Поединок общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" — "Брюгге" состоится 20 января в Астане. К этому противостоянию казахстанский клуб подходит с одним набранным очком, тогда как бельгийская команда после шести туров имеет в активе четыре балла.

"Кайрат" совершил исторический трансфер

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!