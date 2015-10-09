"Кайрат" совершил исторический трансфер

Аргентинский вингер Себастьян Себальос официально стал игроком "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "желто-черных".

Контракт с 24-летним полузащитником рассчитан до конца 2027 года. Себальос является уроженцем города Хосе-Мария-Хауреги в провинции Буэнос-Айрес. Свою профессиональную карьеру он начал в "Лос Андес", после чего выступал за "Индепендьенте Ривадавию" и вторую команду "Тальереса".

Подписание Себальоса является историческим для алматинцев — он первый аргентинский легионер в истории клуба.

Трансферная стоимость новичка "Кайрата" составляет 500 тысяч евро.

