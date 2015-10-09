"Кайрат" объявил о подписании аргентинского полузащитника

24-летний аргентинский вингер Себастьян Себальос официально стал игроком "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "желто-черных".

Контракт с аргентинским полузащитником рассчитан до конца 2027 года.

Себальос является уроженцем города Хосе-Мария-Хауреги в провинции Буэнос-Айрес. Свою профессиональную карьеру он начал в "Лос Андес", после чего выступал за "Индепендьенте Ривадавию" и вторую команду "Тальереса".

Продолжением карьеры аргентинца стал переезд в Боливию, где он играл за "Реал Оруро" из высшего дивизиона. В минувшем сезоне Себальос был ключевым футболистом команды: он провёл 40 матчей, забил 18 мячей и отдал пять голевых передач.

Напомним, накануне алматинцы объявили о переходе бразильского защитника Лукаса Африко. Ранее к команде присоединился финский полузащитник Якко Оксанен.

