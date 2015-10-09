Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 18:00
 

"Кайрат" объявил о подписании аргентинского полузащитника

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" объявил о подписании аргентинского полузащитника ©ФК "Кайрат"

24-летний аргентинский вингер Себастьян Себальос официально стал игроком "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "желто-черных".

Поделиться

24-летний аргентинский вингер Себастьян Себальос официально стал игроком "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "желто-черных".

Контракт с аргентинским полузащитником рассчитан до конца 2027 года.

Себальос является уроженцем города Хосе-Мария-Хауреги в провинции Буэнос-Айрес. Свою профессиональную карьеру он начал в "Лос Андес", после чего выступал за "Индепендьенте Ривадавию" и вторую команду "Тальереса".

Продолжением карьеры аргентинца стал переезд в Боливию, где он играл за "Реал Оруро" из высшего дивизиона. В минувшем сезоне Себальос был ключевым футболистом команды: он провёл 40 матчей, забил 18 мячей и отдал пять голевых передач.


Напомним, накануне алматинцы объявили о переходе бразильского защитника Лукаса Африко. Ранее к команде присоединился финский полузащитник Якко Оксанен.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
18 января 18:00   •   не начат
Шахтер
Шахтер
(Караганда)
- : -
Гонвед
Гонвед
(Будапешт)
Кто победит в основное время?
Шахтер
Ничья
Гонвед
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!