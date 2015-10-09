Сенсацией обернулся матч Узбекистана за полуфинал Кубка Азии

Сборная Узбекистана уступила команде Китая и не смогла выйти в полуфинал молодежного Кубка Азии (U23), который проходит в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

В основное и дополнительное время четвертьфинального матча континентального первенства команды не сумели отличиться.

В серии пенальти китайские игроки оказались сильнее - 4:2.

В 1/2 финала Китай сыграет с командой Вьетнама, которая обыграла в четвертьфинале ОАЭ. В другом полуфинале Япония сыграет с победителем пары Австралия - Южная Корея. В четвертьфинале японцы обыграли Иорданию.

Напомним, на групповом этапа Узбекистан обыграл Южную Корею (2:0) и Ливан (3:2), а также сыграл вничью с Ираном (0:0).

Добавим, что на предыдущем Кубке Азии сборная Узбекистана дошла до финала.

