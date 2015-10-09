Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Сборные
Сегодня 19:17
 

Сенсацией обернулся матч Узбекистана за полуфинал Кубка Азии

  Комментарии

Поделиться
Сенсацией обернулся матч Узбекистана за полуфинал Кубка Азии ©Uzbekistan Football Association

Сборная Узбекистана уступила команде Китая и не смогла выйти в полуфинал молодежного Кубка Азии (U23), который проходит в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Узбекистана уступила команде Китая и не смогла выйти в полуфинал молодежного Кубка Азии (U23), который проходит в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

В основное и дополнительное время четвертьфинального матча континентального первенства команды не сумели отличиться.

В серии пенальти китайские игроки оказались сильнее - 4:2.

В 1/2 финала Китай сыграет с командой Вьетнама, которая обыграла в четвертьфинале ОАЭ. В другом полуфинале Япония сыграет с победителем пары Австралия - Южная Корея. В четвертьфинале японцы обыграли Иорданию.

Напомним, на групповом этапа Узбекистан обыграл Южную Корею (2:0) и Ливан (3:2), а также сыграл вничью с Ираном (0:0).

Добавим, что на предыдущем Кубке Азии сборная Узбекистана дошла до финала.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
19 января   •   не начат
Кайсар
Кайсар
(Кызылорда)
- : -
Динамо См
Динамо См
(Самарканд)
Кто победит в основное время?
Кайсар
Ничья
Динамо См
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!