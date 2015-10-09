Названы вероятные соперники "Кайрата" по Лиге чемпионов

Портал Footrankings представил участников первого отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов - 2026/27, сообщают Vesti.kz.
Алматинцы в новом розыгрыше стартуют именно с этой стадии еврокубка. Сообщается, что помимо "Кайрата" еще девять клубов обеспечили себе участие в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.
Кто выступит в первом отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов - 2026/27:
- "Шэмрок Роверс" (Ирландия)
- КуПС (Финляндия)
- "Викингур Рейкьявик" (Исландия)
- "Кайрат" (Казахстан)
- "Рига ФК" (Латвия)
- "КИ Клаксвик" (Фарерские острова)
- "Флора Таллинн" (Эстония)
- "Кауно Жальгирис" (Литва)
- "МЛ Витебск" (Беларусь)
- "Иберия 1999" (Грузия).
Отметим, что "Кайрат" находится в числе сеянных команд, где еще представлены шесть команд. Это может гарантировать комфортного соперника. Среди несеянных: "Кауно Жальгирис" (Литва), "МЛ Витебск" (Беларусь) и "Иберия 1999" (Грузия).
Добавим, что "Кайрат" продолжает выступление на общем этапе Лиги чемпионов текущего розыгрыша. 20 января алматинцы примут в Астане бельгийский "Брюгге", а в ночь с 28 на 29 января сыграют в Лондоне с "Арсеналом".
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама