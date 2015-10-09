Названы вероятные соперники "Кайрата" по Лиге чемпионов

Портал Footrankings представил участников первого отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов - 2026/27, сообщают Vesti.kz.

Алматинцы в новом розыгрыше стартуют именно с этой стадии еврокубка. Сообщается, что помимо "Кайрата" еще девять клубов обеспечили себе участие в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

Кто выступит в первом отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов - 2026/27:

"Шэмрок Роверс" (Ирландия)

КуПС (Финляндия)

"Викингур Рейкьявик" (Исландия)

"Кайрат" (Казахстан)

"Рига ФК" (Латвия)

"КИ Клаксвик" (Фарерские острова)

"Флора Таллинн" (Эстония)

"Кауно Жальгирис" (Литва)

"МЛ Витебск" (Беларусь)

"Иберия 1999" (Грузия).

Отметим, что "Кайрат" находится в числе сеянных команд, где еще представлены шесть команд. Это может гарантировать комфортного соперника. Среди несеянных: "Кауно Жальгирис" (Литва), "МЛ Витебск" (Беларусь) и "Иберия 1999" (Грузия).

Добавим, что "Кайрат" продолжает выступление на общем этапе Лиги чемпионов текущего розыгрыша. 20 января алматинцы примут в Астане бельгийский "Брюгге", а в ночь с 28 на 29 января сыграют в Лондоне с "Арсеналом".

