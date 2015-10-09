Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 21:21
 

Названы вероятные соперники "Кайрата" по Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Названы вероятные соперники "Кайрата" по Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Портал Footrankings представил участников первого отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов - 2026/27, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Портал Footrankings представил участников первого отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов - 2026/27, сообщают Vesti.kz.

Алматинцы в новом розыгрыше стартуют именно с этой стадии еврокубка. Сообщается, что помимо "Кайрата" еще девять клубов обеспечили себе участие в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

Кто выступит в первом отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов - 2026/27: 

  • "Шэмрок Роверс" (Ирландия)
  • КуПС (Финляндия)
  • "Викингур Рейкьявик" (Исландия)
  • "Кайрат" (Казахстан)
  • "Рига ФК" (Латвия)
  • "КИ Клаксвик" (Фарерские острова)
  • "Флора Таллинн" (Эстония)
  • "Кауно Жальгирис" (Литва)
  • "МЛ Витебск" (Беларусь)
  • "Иберия 1999" (Грузия).

Отметим, что "Кайрат" находится в числе сеянных команд, где еще представлены шесть команд. Это может гарантировать комфортного соперника. Среди несеянных: "Кауно Жальгирис" (Литва), "МЛ Витебск" (Беларусь) и "Иберия 1999" (Грузия).

Добавим, что "Кайрат" продолжает выступление на общем этапе Лиги чемпионов текущего розыгрыша. 20 января алматинцы примут в Астане бельгийский "Брюгге", а в ночь с 28 на 29 января сыграют в Лондоне с "Арсеналом".


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
19 января   •   не начат
Кызылжар
Кызылжар
(Петропавловск)
- : -
Азия Талас
Азия Талас
(Талас)
Кто победит в основное время?
Кызылжар
Ничья
Азия Талас
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!