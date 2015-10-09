Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Италия
Сегодня 09:56
 

Громкая сенсация состоялась в чемпионате Италии

  Комментарии

Поделиться
Громкая сенсация состоялась в чемпионате Италии ©x.com/juventusfcen

Туринский "Ювентус" неожиданно оступился в выездном матче 21-го тура итальянской Серии А против "Кальяри", передают Vesti.kz.

Поделиться

Туринский "Ювентус" неожиданно оступился в выездном матче 21-го тура итальянской Серии А против "Кальяри", передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Унипол Домус" в Кальяри, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 65-й минуте забил Лука Маццителли. 

После этой неудачи "Ювентус" с 39 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, а "Кальяри" идёт 13-м, имея в активе 22 балла.

24 января "Кальяри" отправится в гости к "Фиорентине", а 25 января "Ювентус" примет на своём поле "Наполи".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 21 16 1 4 44-17 49
2 Милан 20 12 7 1 33-16 43
3 Наполи 21 13 4 4 31-17 43
4 Ювентус 21 11 6 4 32-17 39
5 Рома 20 13 0 7 24-12 39
6 Комо 20 9 7 4 28-16 34
7 Аталанта 21 8 8 5 26-20 32
8 Болонья 20 8 6 6 29-22 30
9 Лацио 20 7 7 6 21-16 28
10 Удинезе 21 7 5 9 22-33 26
11 Торино 20 6 5 9 21-32 23
12 Сассуоло 21 6 5 10 23-28 23
13 Кальяри 21 5 7 9 22-30 22
14 Кремонезе 20 5 7 8 20-28 22
15 Парма 20 5 7 8 14-22 22
16 Дженоа 20 4 7 9 22-29 19
17 Лечче 20 4 5 11 13-28 17
18 Фиорентина 20 2 8 10 21-31 14
19 Пиза 21 1 11 9 16-31 14
20 Верона Хеллас 20 2 7 11 17-34 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
20 января 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Брюгге
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!