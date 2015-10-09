Громкая сенсация состоялась в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" неожиданно оступился в выездном матче 21-го тура итальянской Серии А против "Кальяри", передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Унипол Домус" в Кальяри, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 65-й минуте забил Лука Маццителли.

После этой неудачи "Ювентус" с 39 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, а "Кальяри" идёт 13-м, имея в активе 22 балла.

24 января "Кальяри" отправится в гости к "Фиорентине", а 25 января "Ювентус" примет на своём поле "Наполи".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!