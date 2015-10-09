Мбаппе вошёл в историю Ла Лиги: впереди только Роналду

Футболисты мадридского "Реала" обыграли на своём поле "Леванте" в 20-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Матч на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счётом 2:0. Отличились Килиан Мбаппе (58-я с пенальти) и Рауль Асенсио (65-я).

По данным Opta Sports, Мбаппе забил 50-й гол в Ла Лиге – в 53-м матче.

В XXI веке только Криштиану Роналду быстрее достигал этой отметки в чемпионате Испании (51 матч).

"Реал", набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Леванте" с 14 очками располагается на 19-й строчке.

23 января "Леванте" сыграет дома с "Эльче", а 24 января "Реал" встретится на выезде против "Вильярреала".

