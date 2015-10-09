Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 08:00
 

Мбаппе вошёл в историю Ла Лиги: впереди только Роналду

Мбаппе вошёл в историю Ла Лиги: впереди только Роналду Килиан Мбаппе. ©x.com/realmadrid

Футболисты мадридского "Реала" обыграли на своём поле "Леванте" в 20-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Футболисты мадридского "Реала" обыграли на своём поле "Леванте" в 20-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Матч на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счётом 2:0. Отличились Килиан Мбаппе (58-я с пенальти) и Рауль Асенсио (65-я).

По данным Opta Sports, Мбаппе забил 50-й гол в Ла Лиге – в 53-м матче.

В XXI веке только Криштиану Роналду быстрее достигал этой отметки в чемпионате Испании (51 матч).

"Реал", набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Леванте" с 14 очками располагается на 19-й строчке.

23 января "Леванте" сыграет дома с "Эльче", а 24 января "Реал" встретится на выезде против "Вильярреала".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
9 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
10 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
11 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
12 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
13 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
16 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
17 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

