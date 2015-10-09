Матч соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов завершился неожиданным исходом

Лондонский "Арсенал" неожиданно оступился в гостевом матче 22-го тура английской премьер-лиги против "Ноттингем Фореста", сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счётом 0:0.

Несмотря на осечку, "Арсенал" с 50 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, тогда как "Ноттингем Форест" располагается на 17-й строчке, имея в активе 22 балла.

В следующем туре "Ноттингем Форест" сыграет на выезде с "Брентфордом", а "Арсенал" примет дома "Манчестер Юнайтед". Обе игры запланированы на 25 января.

Отметим, что "Арсенал" является соперником "Кайрата" по общему этапу Лиги чемпионов. Команды встретятся 28 января 2026 года в Лондоне. А перед этим, 20 января, алматинский клуб в Астане сыграет против бельгийского "Брюгге".

