Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 07:19
 

Матч соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов завершился неожиданным исходом

  Комментарии

Поделиться
Матч соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов завершился неожиданным исходом ©x.com/Arsenal

Лондонский "Арсенал" неожиданно оступился в гостевом матче 22-го тура английской премьер-лиги против "Ноттингем Фореста", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Лондонский "Арсенал" неожиданно оступился в гостевом матче 22-го тура английской премьер-лиги против "Ноттингем Фореста", сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счётом 0:0.

Несмотря на осечку, "Арсенал" с 50 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, тогда как "Ноттингем Форест" располагается на 17-й строчке, имея в активе 22 балла.

В следующем туре "Ноттингем Форест" сыграет на выезде с "Брентфордом", а "Арсенал" примет дома "Манчестер Юнайтед". Обе игры запланированы на 25 января.

Отметим, что "Арсенал" является соперником "Кайрата" по общему этапу Лиги чемпионов. Команды встретятся 28 января 2026 года в Лондоне. А перед этим, 20 января, алматинский клуб в Астане сыграет против бельгийского "Брюгге".

"Кайрат" сделал заявление по билетам на матч с "Арсеналом" в Лиге чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
9 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
10 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
20 января 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Брюгге
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!