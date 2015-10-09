"Кайрат" сделал заявление по билетам на матч с "Арсеналом" в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Кайрат" раскрыл подробности приобретения билетов на гостевой матч Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы алматинского клуба, билеты уже поступили в продажу.

Матч состоится 28 января в Лондоне и начнётся в 20:00 по местному времени (01:00 по времени Астаны).

Билеты на гостевой сектор доступны через мобильные приложения Qairat SuperApp и Freedom SuperApp. Возврат билетов не предусмотрен.

При возникновении вопросов или проблем с получением и использованием билетов можно обратиться по электронной почте: help@ticketon.kz.

