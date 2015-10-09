Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 19:28
 

"Кайрат" сделал заявление по билетам на матч с "Арсеналом" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" сделал заявление по билетам на матч с "Арсеналом" в Лиге чемпионов ©Depositphotos/rokas91

Футбольный клуб "Кайрат" раскрыл подробности приобретения билетов на гостевой матч Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Кайрат" раскрыл подробности приобретения билетов на гостевой матч Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы алматинского клуба, билеты уже поступили в продажу.

Матч состоится 28 января в Лондоне и начнётся в 20:00 по местному времени (01:00 по времени Астаны).

Билеты на гостевой сектор доступны через мобильные приложения Qairat SuperApp и Freedom SuperApp. Возврат билетов не предусмотрен.

При возникновении вопросов или проблем с получением и использованием билетов можно обратиться по электронной почте: help@ticketon.kz.

Возвращение капитана и потеря Сатпаева. Каким будет состав "Кайрата" на матч с "Брюгге"


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Лейпциг   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 22:30   •   не начат
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
РБ Лейпциг
Ничья
Бавария
Проголосовало 17 человек

Реклама

Живи спортом!