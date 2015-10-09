Возвращение капитана и потеря Сатпаева. Каким будет состав "Кайрата" на матч с "Брюгге"

Осталось меньше недели до заключительного домашнего матча "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов. В зимний период состав алматинцев изменился и понёс некоторые потери. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какое сочетание может выставить Рафаэль Уразбахтин в противостоянии с бельгийским "Брюгге".

Алматинцы, да и вообще любой казахстанский клуб, никогда не сталкивались со столь ранним началом официальных игр в году. Это новая ситуация и неизвестно, как к ней подойдёт "Кайрат". С одной стороны, вроде надо форсировать подготовку, дабы выглядеть хотя бы физически готовыми к играм ЛЧ. С другой - затем у команды опять будет пауза в месяц без официальных игр и необходимо правильно распределить нагрузку.

По игрокам у "Кайрата" есть потери, как вынужденные, так и плановые. На зарубежный сбор с клубом не поехали в связи с травмами Дастан Сатпаев, Олжас Байбек и Азамат Туякбаев. Это болезненно, особенно для нынешнего ростера, причём важен тут не только Сатпаев, но и Байбек с Туякбаевым, которые в связи с уходом легионеров могли претендовать на основу.

Касательно ушедших, помимо уже давно анонсированных расставаний с Жоао Пауло и Элдером Сантаной, алматинцев покинули: Офри Арад, Георги Зария и Александр Заруцкий. С точки зрения конкуренции и широты скамейки - все трое являются потерями клуба. Но если взглянуть на ситуацию в проекции будущего, на место Арада уже подписали более вариативного финского хавбека Якко Оксанена. Заруцкий не договорился о новом соглашении, но было очевидно, что теперь однозначный первый номер - это Темирлан Анарбеков, а Шерхан Калмурза откровенно не провалился в тех матчах, где играл за основу и заслужил шанс стать вторым по рангу во вратарской бригаде. По Зарии есть разные мнения, но сам игрок признался, что Рафаэль Уразбахтин на него не рассчитывал. Учитывая, какой потенциал есть у того же Туякбаева, в целом, это решение со стороны тренера тоже можно объяснить.

"Кайрат" пока совершил всего один трансфер, но надо заметить, что того же Оксанена они не смогут заявить на оставшиеся два матча в ЛЧ. Тоже самое касается и вернувшегося из аренды защитника Султана Аскарова. Но при этом команде могут помочь воспитанники, взятые из молодёжного состава, среди них: вратарь Данила Буч, защитник Амирбек Базарбаев, полузащитники Мухамедали Абиш и Исмаил Бекболат, а также нападающий Мансур Биркурманов. Все они играли за "Кайрат" в юношеской Лиге чемпионов.

Что же в итоге получается на ближайшие пару недель у "Кайрата" с составом. В воротах остается Темирлан Анарбеков, для которого ближайшие два матча вновь превращаются в витрину, где он способен подтвердить свои качества и заинтересовать клубы из топ-лиг.

В обороне, в целом, оптимальное сочетание: Еркин Тапалов, Александр Мартынович, Егор Сорокин и Луиш Мата. Радует полноценное возвращение в строй капитана Мартыновича. Огорчает, что ближайшие игры, вероятно, последние для Сорокина в составе "Кайрата".

В полузащите на месте Дан Глейзер, Дамир Касабулат, Валерий Громыко и Александр Мрынский. В таком сочетании команда уже играла, но проблема в том, что вариантов на смену ограниченное количество. В ротации остаются лишь Юг Станоев и Адилет Садыбеков. К слову, оба тоже могут уйти после после игр в ЛЧ.

В атаке привычный дуэт, наверняка, составят Эдмилсон и Жоржиньо. В запасе остаются молодые Рамазан Багдат, Мансур Биркурманов и бразилец Рикардиньо.

Учитывая, вероятное расставание с Сорокиным и Громыко, можно сказать, что ближайшие игры это некое подведение черты, перезагрузка команды, ведь от костяка 2025 может отколоться уже пять игроков (включая уже ушедших Зарии, Арада и Заруцкого).

Напомним, что 20 января в Астане "Кайрат" сыграет с "Брюгге", а 28 января в Лондоне алматинскому клубу будет противостоять "Арсенал".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!