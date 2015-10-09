Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 18:44
 

Возвращение капитана и потеря Сатпаева. Каким будет состав "Кайрата" на матч с "Брюгге"

Возвращение капитана и потеря Сатпаева. Каким будет состав "Кайрата" на матч с "Брюгге"

Осталось меньше недели до заключительного домашнего матча "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов. В зимний период состав алматинцев изменился и понёс некоторые потери. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какое сочетание может выставить Рафаэль Уразбахтин в противостоянии с бельгийским "Брюгге".

Осталось меньше недели до заключительного домашнего матча "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов. В зимний период состав алматинцев изменился и понёс некоторые потери. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какое сочетание может выставить Рафаэль Уразбахтин в противостоянии с бельгийским "Брюгге".

Алматинцы, да и вообще любой казахстанский клуб, никогда не сталкивались со столь ранним началом официальных игр в году. Это новая ситуация и неизвестно, как к ней подойдёт "Кайрат". С одной стороны, вроде надо форсировать подготовку, дабы выглядеть хотя бы физически готовыми к играм ЛЧ. С другой - затем у команды опять будет пауза в месяц без официальных игр и необходимо правильно распределить нагрузку.

По игрокам у "Кайрата" есть потери, как вынужденные, так и плановые. На зарубежный сбор с клубом не поехали в связи с травмами Дастан Сатпаев, Олжас Байбек и Азамат Туякбаев. Это болезненно, особенно для нынешнего ростера, причём важен тут не только Сатпаев, но и Байбек с Туякбаевым, которые в связи с уходом легионеров могли претендовать на основу.


Касательно ушедших, помимо уже давно анонсированных расставаний с Жоао Пауло и Элдером Сантаной, алматинцев покинули: Офри Арад, Георги Зария и Александр Заруцкий. С точки зрения конкуренции и широты скамейки - все трое являются потерями клуба. Но если взглянуть на ситуацию в проекции будущего, на место Арада уже подписали более вариативного финского хавбека Якко Оксанена. Заруцкий не договорился о новом соглашении, но было очевидно, что теперь однозначный первый номер - это Темирлан Анарбеков, а Шерхан Калмурза откровенно не провалился в тех матчах, где играл за основу и заслужил шанс стать вторым по рангу во вратарской бригаде. По Зарии есть разные мнения, но сам игрок признался, что Рафаэль Уразбахтин на него не рассчитывал. Учитывая, какой потенциал есть у того же Туякбаева, в целом, это решение со стороны тренера тоже можно объяснить.

"Кайрат" пока совершил всего один трансфер, но надо заметить, что того же Оксанена они не смогут заявить на оставшиеся два матча в ЛЧ. Тоже самое касается и вернувшегося из аренды защитника Султана Аскарова. Но при этом команде могут помочь воспитанники, взятые из молодёжного состава, среди них: вратарь Данила Буч, защитник Амирбек Базарбаев, полузащитники Мухамедали Абиш и Исмаил Бекболат, а также нападающий Мансур Биркурманов. Все они играли за "Кайрат" в юношеской Лиге чемпионов.


Что же в итоге получается на ближайшие пару недель у "Кайрата" с составом. В воротах остается Темирлан Анарбеков, для которого ближайшие два матча вновь превращаются в витрину, где он способен подтвердить свои качества и заинтересовать клубы из топ-лиг.

В обороне, в целом, оптимальное сочетание: Еркин Тапалов, Александр Мартынович, Егор Сорокин и Луиш Мата. Радует полноценное возвращение в строй капитана Мартыновича. Огорчает, что ближайшие игры, вероятно, последние для Сорокина в составе "Кайрата".

В полузащите на месте Дан Глейзер, Дамир Касабулат, Валерий Громыко и Александр Мрынский. В таком сочетании команда уже играла, но проблема в том, что вариантов на смену ограниченное количество. В ротации остаются лишь Юг Станоев и Адилет Садыбеков. К слову, оба тоже могут уйти после после игр в ЛЧ. 

В атаке привычный дуэт, наверняка, составят Эдмилсон и Жоржиньо. В запасе остаются молодые Рамазан Багдат, Мансур Биркурманов и бразилец Рикардиньо.

Учитывая, вероятное расставание с Сорокиным и Громыко, можно сказать, что ближайшие игры это некое подведение черты, перезагрузка команды, ведь от костяка 2025 может отколоться уже пять игроков (включая уже ушедших Зарии, Арада и Заруцкого). 

Напомним, что 20 января в Астане "Кайрат" сыграет с "Брюгге", а 28 января в Лондоне алматинскому клубу будет противостоять "Арсенал".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

