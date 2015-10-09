Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 22:13
 

"Реал" может увести новичка у "Барсы" благодаря Клоппу

  Комментарии

Поделиться
"Реал" может увести новичка у "Барсы" благодаря Клоппу Юрген Клопп. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек оказался в поле зрения двух гигантов испанского футбола, передают Vesti.kz.

Поделиться

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек оказался в поле зрения двух гигантов испанского футбола, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, несмотря на стабильную форму Жерара Мартина и Эрика Гарсии, "Барселона" ищет усиление обороны, особенно после ожидаемого ухода Андреаса Кристенсена и потери доверия к Рональду Араухо.

Конкуренция за игрока

26-летний Шлоттербек считается одним из лучших защитников мира. Благодаря клаусуле о выкупе, его трансфер может обойтись примерно в 60 миллионов евро. Однако интерес к нему также проявляют "Реал", "Бавария", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и ПСЖ.


Предпочтения игрока

Изначально Шлоттербек рассматривал вариант с "Барселоной", но после информации о заинтересованности "Реала" решил подождать. Защитник склоняется к переходу в "Реал" и сотрудничеству с Юргеном Клоппом, которого слухи сватают в "Реал" и которого он считает предпочтительным тренером для своей следующей стадии карьеры.

Шлоттербек выступает за "Боруссию" с 2022 года. В его карьере также были "Унион Берлин" и "Фрайбург". 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Лейпциг   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 22:30   •   не начат
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
РБ Лейпциг
Ничья
Бавария
Проголосовало 31 человек

Реклама

Живи спортом!