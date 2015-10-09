"Реал" может увести новичка у "Барсы" благодаря Клоппу

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек оказался в поле зрения двух гигантов испанского футбола, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, несмотря на стабильную форму Жерара Мартина и Эрика Гарсии, "Барселона" ищет усиление обороны, особенно после ожидаемого ухода Андреаса Кристенсена и потери доверия к Рональду Араухо.

Конкуренция за игрока

26-летний Шлоттербек считается одним из лучших защитников мира. Благодаря клаусуле о выкупе, его трансфер может обойтись примерно в 60 миллионов евро. Однако интерес к нему также проявляют "Реал", "Бавария", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и ПСЖ.

Предпочтения игрока

Изначально Шлоттербек рассматривал вариант с "Барселоной", но после информации о заинтересованности "Реала" решил подождать. Защитник склоняется к переходу в "Реал" и сотрудничеству с Юргеном Клоппом, которого слухи сватают в "Реал" и которого он считает предпочтительным тренером для своей следующей стадии карьеры.

Шлоттербек выступает за "Боруссию" с 2022 года. В его карьере также были "Унион Берлин" и "Фрайбург".

