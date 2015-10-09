Худшая команда: "Реал" раскритиковали после позора в Кубке Испании

Бывший футболист и тренер мадридского "Реала" Альваро Бенито прокомментировал нынешнее состояние команды, сообщают Vesti.kz.

На прошлой неделе Альваро Арбелоа сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера "сливочных", однако уже вскоре команда потерпела сенсационное поражение от "Альбасете" в Кубке Испании со счётом 2:3.

"Это худшая команда "Реала" за долгие годы. Меня беспокоит, что тренеры берут на себя полную ответственность (за неудачи), хвалят игроков за старания. Если это максимум, на который способны футболисты, то они просто недостаточно хороши для клуба", – цитирует Madrid Xtra Альваро Бенито.

После 19 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

🗣️ Alvaro Benito: “This is the worst Real Madrid team in many years.



I find it worrying when I see managers take full responsibility and praise their effort.



Because if this is their maximum effort, then they are not good enough as footballers on ability.” pic.twitter.com/vSS9aVIR8b — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 15, 2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!