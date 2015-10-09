Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 08:39
 

Худшая команда: "Реал" раскритиковали после позора в Кубке Испании

Бывший футболист и тренер мадридского "Реала" Альваро Бенито прокомментировал нынешнее состояние команды, сообщают Vesti.kz.

Бывший футболист и тренер мадридского "Реала" Альваро Бенито прокомментировал нынешнее состояние команды, сообщают Vesti.kz.

На прошлой неделе Альваро Арбелоа сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера "сливочных", однако уже вскоре команда потерпела сенсационное поражение от "Альбасете" в Кубке Испании со счётом 2:3.

"Это худшая команда "Реала" за долгие годы. Меня беспокоит, что тренеры берут на себя полную ответственность (за неудачи), хвалят игроков за старания. Если это максимум, на который способны футболисты, то они просто недостаточно хороши для клуба", – цитирует Madrid Xtra Альваро Бенито.

После 19 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

