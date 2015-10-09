Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 11:18
 

Слишком рано для топ-уровня? В "Реале" недовольны развитием игроков

  Комментарии

Поделиться
Слишком рано для топ-уровня? В "Реале" недовольны развитием игроков ©x.com/realmadrid

В мадридском "Реале" нарастает разочарование уровнем игры двух молодых исполнителей, от которых в клубе ожидали гораздо большего, передают Vesti.kz

Поделиться

В мадридском "Реале" нарастает разочарование уровнем игры двух молодых исполнителей, от которых в клубе ожидали гораздо большего, передают Vesti.kz

По информации AS, руководство и тренерский штаб всё внимательнее анализируют их прогресс и всё чаще приходят к выводу, что развитие Арда Гюлера и Франко Мастантуоно идет не теми темпами, на которые рассчитывали в Мадриде. 

Внутри клуба признают, что роль, которую изначально планировали для Гюлера, на данный момент оказывается для него слишком сложной.

Отмечается, что полузащитник не демонстрирует уровень, необходимый для того, чтобы в перспективе стать полноценной заменой легендарному ветерану команды.

"Он даже близко не показывает тот футбол, который требуется, чтобы со временем занять это место", - подчёркивается в материале.

Даже отдельные яркие эпизоды не перекрывают проблем в ключевых моментах матчей - именно они вызывают наибольшие вопросы у штаба и руководства.

Ситуация с Мастантуоно выглядит ещё тревожнее. Его приглашали с прицелом на быстрое закрепление в основе, однако серия неубедительных выступлений заметно подорвала доверие. В клубе признают, что рассчитывали на куда более серьёзное влияние на игру команды.

Испанский тренер разнес "Реал" и назвал его главную проблему

Ранее стало известно, какой клуб считается наиболее вероятным следующим этапом карьеры Хаби Алонсо после ухода из "Реала".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
17 января 18:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Леванте
Леванте
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Леванте
Проголосовало 217 человек

Реклама

Живи спортом!