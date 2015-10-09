Слишком рано для топ-уровня? В "Реале" недовольны развитием игроков

В мадридском "Реале" нарастает разочарование уровнем игры двух молодых исполнителей, от которых в клубе ожидали гораздо большего, передают Vesti.kz.

По информации AS, руководство и тренерский штаб всё внимательнее анализируют их прогресс и всё чаще приходят к выводу, что развитие Арда Гюлера и Франко Мастантуоно идет не теми темпами, на которые рассчитывали в Мадриде.

Внутри клуба признают, что роль, которую изначально планировали для Гюлера, на данный момент оказывается для него слишком сложной.

Отмечается, что полузащитник не демонстрирует уровень, необходимый для того, чтобы в перспективе стать полноценной заменой легендарному ветерану команды.

"Он даже близко не показывает тот футбол, который требуется, чтобы со временем занять это место", - подчёркивается в материале.

Даже отдельные яркие эпизоды не перекрывают проблем в ключевых моментах матчей - именно они вызывают наибольшие вопросы у штаба и руководства.

Ситуация с Мастантуоно выглядит ещё тревожнее. Его приглашали с прицелом на быстрое закрепление в основе, однако серия неубедительных выступлений заметно подорвала доверие. В клубе признают, что рассчитывали на куда более серьёзное влияние на игру команды.

