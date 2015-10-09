Испанский тренер разнес "Реал" и назвал его главную проблему

Известный испанский тренер Кике Санчес Флорес прокомментировал текущие трудности мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

По мнению 60-летнего специалиста, ключевой причиной кризиса команды является неправильный менталитет игроков.

"Думаю, им нужно уделять больше внимания ментальному аспекту. Бунтарство Винисиуса очень вредит. Главная сложность заключается в том, что игроки никак не реагируют на происходящее. Сами слова футболистов о желании играть по-другому уже звучат как оскорбление тренерской профессии", – передаёт Madrid Universal слова Кике Санчеса Флореса.

На прошлой неделе Хаби Алонсо ушёл с поста главного тренера "сливочных", а его место занял Альваро Арбелоа.

