Испания
Сегодня 09:58
 

Испанский тренер разнес "Реал" и назвал его главную проблему

©x.com/realmadrid

Известный испанский тренер Кике Санчес Флорес прокомментировал текущие трудности мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

По мнению 60-летнего специалиста, ключевой причиной кризиса команды является неправильный менталитет игроков.

"Думаю, им нужно уделять больше внимания ментальному аспекту. Бунтарство Винисиуса очень вредит. Главная сложность заключается в том, что игроки никак не реагируют на происходящее. Сами слова футболистов о желании играть по-другому уже звучат как оскорбление тренерской профессии", – передаёт Madrid Universal слова Кике Санчеса Флореса.

На прошлой неделе Хаби Алонсо ушёл с поста главного тренера "сливочных", а его место занял Альваро Арбелоа.

