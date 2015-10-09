Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 16:55
 

Назван самый вероятный клуб для Хаби Алонсо после "Реала"

Хаби Алонсо. ©Depositphotos/Musiu0

Хаби Алонсо покинул "Реал", но не остался в тени: его кандидатуру уже рассматривают ведущие клубы Премьер-лиги, а "Ливерпуль" выглядит главным претендентом на тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Востребованный тренер с опытом

Краткий период работы в "Реале" не умалил авторитета Алонсо, который ранее зарекомендовал себя в леверкузенском "Байере". Там он построил узнаваемую, смелую и конкурентоспособную команду, способную контролировать игру через владение мячом и максимально раскрывать потенциал молодых игроков. Этот стиль остаётся его главной визитной карточкой и делает Алонсо привлекательным для английских клубов.

Премьер-лига — вероятный следующий шаг

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" рассматривают Алонсо как возможного кандидата, однако "Ливерпуль" вызывает наибольший интерес тренера. Опыт работы Алонсо в английском футболе и его способность развивать молодых игроков делают переход в Премьер-лигу естественным следующим шагом в карьере.

"Ливерпуль" — идеальный вариант

"Энфилд" и болельщики остаются важной частью личной и профессиональной истории Алонсо. Проект клуба полностью соответствует его философии: молодые, динамичные игроки, гибкая тактика и стабильная структура, позволяющая тренеру работать без чрезмерного давления. В Англии считают, что если тренерская скамейка "Ливерпуля" освободится или произойдёт серьёзная перестройка, Хаби Алонсо окажется в числе первых кандидатов.

