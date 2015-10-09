"Реал" нашел у соперника "Кайрата" замену Винисиусу

Несколько агентов предлагают мадридскому "Реалу" крайнего нападающего "Арсенала" Габриэла Мартинелли, которого "сливочные" рассматривают как возможную замену Винисиусу Жуниору, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Defensa Central.

По данным источника, потенциальный трансфер 24-летнего бразильца может обойтись "Реалу" примерно в 100 миллионов евро, хотя финальная сумма может оказаться ниже.

Сам Мартинелли не исключает возможности покинуть лондонский клуб после семи лет в составе "Арсенала".

В текущем сезоне форвард принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забив девять мячей и оформив одну результативную передачу.

Его действующий контракт с "Арсеналом" действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 45 миллионов евро.

Напомним, "Арсенал" является соперником "Кайрата" по общему этапу Лиги чемпионов. Команды сыграют в Лондоне в ночь с 28 на 29 января. Матч состоится в рамках последнего, восьмого тура розыгрыша.

Добавим, что во втором туре алматинцы на своем поле сыграли с "Реалом". Матч состоялся в сентябре 2025 года и завершился победой "сливочных" со счетом 5:0.

