Испания
Сегодня 21:45
 

Луиса Энрике отправляют в стан принципиального соперника "Барселоны"

Луиса Энрике отправляют в стан принципиального соперника "Барселоны"

Мадридский "Реал" ищет нового главного тренера после ухода Хаби Алонсо. Временный наставник Альваро Арбелоа справляется с текущими задачами, но клубу необходим опытный специалист с лидерскими качествами, передают Vesti.kz.

Рассматривают Луиса Энрике

По информации Don Balon, одним из возможных кандидатов называют Луиса Энрике, нынешнего тренера "Пари Сен-Жермен". Его имя на слуху не только в Испании, но и среди болельщиков "Барселоны", где он был игроком, капитаном и главным тренером во времена золотой эпохи клуба.

Эмоциональный эффект для "Барселоны"

Слухи о возможном переходе Луиса Энрике в "Реал" вызывают эмоциональный резонанс среди каталонских фанатов. Для многих это символическая "потеря" и повод для обсуждений, поскольку Энрике ассоциируется с успехами "Барсы".

Реально ли предложение?

Сейчас переговоров официально нет. В окружении Луиса Энрике не исключают, что он рассмотрит предложение при привлекательных условиях. В клубе отмечают, что нужно что-то большее, чем временные решения — "Реал" стремится стабилизировать команду и вернуть конкурентоспособность в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

