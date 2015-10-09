Новый тренер "Реала" попросил Переса о двух трансферах: названы имена

Альваро Арбелоа, недавно возглавивший мадридский "Реал", обозначил первые трансферные приоритеты. После вылета из Кубка Испании тренер пришёл к выводу, что команде необходимо срочное усиление, передают Vesti.kz.

Ставка на воспитанников

По информации Fichajes.net, Арбелоа уже донёс свою позицию до президента клуба Флорентино Переса. Наставник предлагает сделать ставку на футболистов, прошедших академию "Реала" и уже получивших опыт за пределами клуба.

Два кандидата на усиление

Речь идёт о полузащитнике Чеме Андресе, выступающем за немецкий "Штутгарт", и центральном защитнике Хакобо Рамоне, который стабильно играет за итальянский "Комо". Оба футболиста находятся под контрактным контролем "Реала" и имеют опции обратного выкупа.

Чема Андрес — усиление центра поля

Возвращение Чемы Андреса может обойтись примерно в 13 миллионов евро. Арбелоа видит в нём решение проблем в центре поля — игрок способен добавить баланса, интенсивности и контроля мяча.

Хакобо Рамон — вариант для обороны

Хакобо Рамон рассматривается как вариант для укрепления обороны, ослабленной травмами и нестабильной формой некоторых игроков. Сумма его выкупа оценивается в 8–9 миллионов евро, а сам защитник, по мнению тренерского штаба, уже готов к конкуренции на уровне первой команды.

Флорентино Перес изучает возможность реализации обеих операций. Для Арбелоа ставка на воспитанников — это не эксперимент, а быстрый и прагматичный путь к стабилизации состава.

