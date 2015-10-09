Трансфер века? "Реал" готовит безумную сделку по Холанду

В мадридском "Реале" всерьёз рассматривают радикальный вариант решения своих проблем — приглашение главной звезды "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, сообщают Vesti.kz.
Как утверждается, президент "сливочных" Флорентино Перес готов пойти на один из самых громких трансферов в истории клуба уже ближайшим летом. Общие расходы на переход норвежского бомбардира могут приблизиться к отметке в 500 миллионов евро.
В эту сумму входят трансферная стоимость, агентские выплаты, подписные бонусы и зарплата игрока. По данным Madrid Zone, ссылающегося на журналиста Патрика Бергера, именно финансовый масштаб сделки остаётся главным сдерживающим фактором для "королевского" клуба.
🚨 BREAKING: Erling Haaland has a clearly defined career plan in mind, and he DEFINITELY wants to join Real Madrid at some point as part of that plan.— Madrid Zone (@theMadridZone) January 15, 2026
He considers it his DREAM destination and his career GOAL. @berger_pj pic.twitter.com/1JBFjDePtF
По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет 200 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с "Манчестер Сити" действует до 2034 года.
