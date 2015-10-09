Трансфер века? "Реал" готовит безумную сделку по Холанду

В мадридском "Реале" всерьёз рассматривают радикальный вариант решения своих проблем — приглашение главной звезды "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, сообщают Vesti.kz.

Как утверждается, президент "сливочных" Флорентино Перес готов пойти на один из самых громких трансферов в истории клуба уже ближайшим летом. Общие расходы на переход норвежского бомбардира могут приблизиться к отметке в 500 миллионов евро.

В эту сумму входят трансферная стоимость, агентские выплаты, подписные бонусы и зарплата игрока. По данным Madrid Zone, ссылающегося на журналиста Патрика Бергера, именно финансовый масштаб сделки остаётся главным сдерживающим фактором для "королевского" клуба.

🚨 BREAKING: Erling Haaland has a clearly defined career plan in mind, and he DEFINITELY wants to join Real Madrid at some point as part of that plan.



He considers it his DREAM destination and his career GOAL. @berger_pj pic.twitter.com/1JBFjDePtF — Madrid Zone (@theMadridZone) January 15, 2026

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет 200 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с "Манчестер Сити" действует до 2034 года.

