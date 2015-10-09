Дебютант сборной Казахстана присоединится к новому клубу

Атакующий полузащитник сборной Казахстана Даурен Жумат в ближайшее время присоединится к костанайскому "Тоболу" на сборах в Турции, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

В прошедшем сезоне воспитанник таразской футбольной школы провёл 26 матчей в КПЛ за кокшетауский "Окжетпес" и забил 13 голов.

По итогам сезона в КПЛ-2025 Жумат занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров.

В июне 2025 года футболист дебютировал за сборную Казахстана в товарищеском матче против Беларуси.

В его карьере также был "Мактаарал" из Атакента.

Раскроют нового таланта? "Тобол" не сможет заменить Чеснокова, но перестроит команду

