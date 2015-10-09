Раскроют нового таланта? "Тобол" не сможет заменить Чеснокова, но перестроит команду

Уход Ислама Чесноков, безусловно, скажется на игровом потенциале "Тобола", поскольку он был едва ли не самым влиятельным казахстанским игроком в казахстанской премьер-лиге. Однако корреспондент Vesti.kz видит и возможные точки роста для команды Нурбола Жумаскалиева на фоне потери лидера.

Чесноков определял игру "Тобола", порой делая результат исключительно с помощью индивидуальных действий. Функционал Ислама в команде был широким и разнообразным, и в Казахстане просто не было игроком с подобными качествами. Да, даже среди иностранцев, ведь Чесноков, несмотря на атакующую позицию, никогда не избегал черновой работы и помощи своим партнерам в обороне. В том числе поэтому за него так бился "Хартс".

Опять же, первичная статистика, в Казахстане сейчас просто нет вингеров, которые произвели бы столько голевых действий за последние два сезона. У Чеснокова было 19+8 по голам и ассистам за этот период, никто из игроков его позиции не давал такой импакт.

И что же сейчас делать "Тоболу", который был так зависим от одного игрока? Определенно будет сложно, но это может помочь клубу создать более командную игру и распределить влияние между несколькими игроками. Найти прямую замену Исламу, как мы уже подчеркивали, невозможно (среди казахстанцев так уж точно).

Во фланговую атакующую позицию клуб уже подписал Дамира Марата. Безусловного яркого дриблера, который оформил неплохие цифры в скромном "Окжетпесе" в сезоне-2025 - 4 гола и 4 ассиста. Но, Марат все равно игрок иного типа, менее нацеленный на завершение и, соответственно, пока не столь эффективный в этом компоненте. Кроме того, он не влиял на результат в матчах против топ-соперников ("Астаны", "Кайрата" и того же "Тобола").

По слухам, "Тобол" ведет борьбу и за Даурена Жумата. Конечно, это главное открытие лиги по прошлому году. Даурен выглядел интересно по многим данным, но его результативность (13 голов и 3 ассиста в сезоне-2025) пока аномалия на фоне его карьеры. Жумату 26 лет, но до прошлого сезона у него был ровно один гол на уровне КПЛ. То есть, это не подтверждённое качество на дистанции и регрессия к среднему тут более чем возможна. Хотя, в более сильной и качественной команде Даурен может и раскрыться.

Плюс подписали Амина Талала - это скорее замена Ахмеду Эль-Мессауди, но в атаке у новичка тоже может быть влияние и часть функций Чеснокова он взять способен.

В общем, некая перезагрузка "Тобол" так или иначе ждет. Для тренерского штаба и спортивного блока "Тобола" уход Чеснокова - это вызов. Клуб должен доказать, что способен оставаться в числе лидеров и без своей главной звезды.

